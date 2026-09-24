Fon soruşturmasında dev operasyon: 2,8 milyar TL'lik servete el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, bugün gerçekleştirilen işlemler kapsamında toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu değerlendirilen varlıklara el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait lüks yatın yanı sıra 5 lüks araç ve yaklaşık 750 milyon TL'lik nakit varlıklar hakkında işlem yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün gerçekleştirilen işlemlerde, toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar TL'ye ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araç ile nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı.1.8 milyar TL'lik jet ve yata el konuldu
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jete el konuldu.
Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yata el konuldu.
TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR
İki jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor.
Başsavcılık ayrıca Muhammed Yarız'a ait, toplam piyasa değeri yaklaşık 200–220 milyon TL olan McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka 5 lüks araç hakkında el koyma tedbiri uyguladı.
Araçların 7–8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam yalnızca 26 bin 280 TL "taşıt satış bedeli" gösterilerek devredildiği tespit edildi. Araçlardan 4'ü muhafaza altına alınırken, Audi Q8'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
MASAK ile yürütülen mali incelemelerde fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL donduruldu. Bunun yanı sıra tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el koyma tedbiri uygulandı. Böylece nakit varlıklara ilişkin tedbirlerin toplamı yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.
Bugün gerçekleştirilen işlemlerle, fon soruşturması kapsamında hakkında el koyma veya dondurma tedbiri uygulanan jet, yat, lüks araç ve nakit varlıkların toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL seviyesine ulaştı.