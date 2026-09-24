İki özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor. (Foto: Takvim.com.tr)

TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

İki jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor.

Başsavcılık ayrıca Muhammed Yarız'a ait, toplam piyasa değeri yaklaşık 200–220 milyon TL olan McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka 5 lüks araç hakkında el koyma tedbiri uyguladı.