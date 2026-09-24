Fibabanka Mobil Kazandırdı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler
Fibabanka A.Ş. adına Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasının çekilişi gerçekleştirildi. 2.200.541 iştirakçinin katıldığı kampanyada 10 kişi Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu, 30 kişi ise Apple EarPods USB-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Fibabanka A.Ş. adına 16.07.2026 ile 15.09.2026 tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasında kazananlar belli oldu. 22.09.2026 tarihinde yapılan çekilişle Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu ile Apple EarPods USB-C Kulaklık kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.
Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu – Asil Talihliler
|AD SOYAD
|ŞEHİR
|İBRAHİM DEĞİRMENCİ
|İSTANBUL
|FEDAYI SOYDUR
|ADANA
|ÖZGÜR ARLI
|SAMSUN
|SEZAİ ÖZDEMİR
|ANTALYA
|UĞUR KORKMAZ
|ANKARA
|AYNUR YALÇINKAYA
|MUĞLA
|AYFER KOÇYİĞİT
|İZMİR
|MEHMET ÖZEL
|ANTALYA
|RIDVAN KAHRAMAN
|KÜTAHYA
|FATMA BAŞDEMİR
|İSTANBUL
Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu – Yedek Talihliler
|Ad Soyad
|Şehir
|GÜROL ÇAKICI
|BALIKESİR
|ERCÜMENT ER
|TEKİRDAĞ
|RAMAZAN ÇELİK
|ANTALYA
|HÜSEYİN ŞİŞMAN
|KÜTAHYA
|YASIN KAHRAMANER
|ANKARA
|SELÇUK GÜMRÜKÇÜ
|İSTANBUL
|EBUBEKİR GÜNGÖR
|KONYA
|UFUK DEMİR
|İSTANBUL
|ESRA KARABULUT BÖCÜ
|ANKARA
|MURAT CENGİZ
|İZMİR
Apple EarPods USB-C Kulaklık – Asil Talihliler
|Ad Soyad
|Şehir
|RAHMETULLAH YURTSEVEN
|ANKARA
|AHMET KOBU
|KOCAELİ
|HALİL DİNÇ
|İSTANBUL
|BÜLENT UÇKAN
|ANTALYA
|BUĞRA ÖZ
|İSTANBUL
|SÜLEYMAN ÇAVLAN
|MANİSA
|YASİN GÖK
|BİLECİK
|BERRİN ÇAYLAR
|AYDIN
|MUHAMMET BALTACI
|İZMİR
|PINAR USLU
|KAYSERİ
|ÖZNUR AKTAŞ
|İSTANBUL
|DİDEM KARADEMİR
|ANKARA
|MUSA MERAL
|İSTANBUL
|DERYA DEMİREL
|ANTALYA
|SİBEL GÜZER CÜCÜ
|ANTALYA
|ONUR APAK
|İSTANBUL
|ORHAN YAVUZ
|TRABZON
|MUHAMMED YILDIZ
|BATMAN
|ORHAN KARİMAN
|BURSA
|FATMA ERÖLÇER
|İSTANBUL
|DÖNDÜ ŞİRİN
|ANTALYA
|MUSTAFA DURMAZ
|İZMİR
|FATMA ARSLAN
|SAKARYA
|ABDURRAHMAN AKÇAY
|ORDU
|GÜLDEN ÖZDEVECİ
|BURSA
|TOYGAR AYER
|KIRKLARELİ
|SONER POLAT
|İZMİR
|ERSİN CANDAN
|KOCAELİ
|EMİRCAN KARSLI
|ERZURUM
|ABDURRAHMAN TOPDAĞ
|İSTANBUL
Apple EarPods USB-C Kulaklık – Yedek Talihliler
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|ALİ AKTAŞ
|YALOVA
|2
|MATLYUBA CONKER
|ANKARA
|3
|BERKAN SEÇER
|İSTANBUL
|4
|VEYSEL ALTUNAY
|ANKARA
|5
|YAPRAK DOĞANER
|İSTANBUL
|6
|ESRA BÜLÜÇ
|KONYA
|7
|BAYRAM TOPAL
|RİZE
|8
|YÜCEL DEMİRTAŞ
|MERSİN
|9
|ALİ KOÇ
|MERSİN
|10
|FİRDEVS GÜNEŞ
|ÇANKIRI
|11
|YAHYA COP
|KOCAELİ
|12
|ALPER YAŞAR
|İSTANBUL
|13
|ALPEREN GEZER
|İSTANBUL
|14
|CUMHUR NURCAN
|İSTANBUL
|15
|YAĞMUR KEKLİK
|İSTANBUL
|16
|MURAT TOPRAK
|BOLU
|17
|EYÜP DALKILIÇ
|İSTANBUL
|18
|İSMAİL ÖZGÜL
|HATAY
|19
|HÜLYA TAMDOĞAN
|İSTANBUL
|20
|OĞUZ KURNAZ
|KOCAELİ
|21
|HASAN KOÇ
|KAYSERİ
|22
|KADİR ÖLÇER
|İSTANBUL
|23
|BERNA MERT
|DENİZLİ
|24
|SEBİHA ŞANLI
|ADANA
|25
|NAGİHAN KİRİŞÇİ
|ANTALYA
|26
|SELÇUK AKÇAY
|BALIKESİR
|27
|BERK BAYENDER
|ZONGULDAK
|28
|İBRAHİM ŞAHİN
|İSTANBUL
|29
|AZİZ KARABOĞA
|KOCAELİ
|30
|UĞUR KAYA
|ANTALYA
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.07.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-93165 sayılı izin ile Fibabanka A.Ş. adına; 16.07.2026 (Saat 12.30) – 15.09.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasına 2.200.541 iştirakçi katılmıştır. 22.09.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 10 kişi Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu, kapsam dışı ikramiye olarak 30 kişi Apple EarPods USB-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 09.10.2026, yedek talihlilerin en geç 24.10.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım adresine göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30.10.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.