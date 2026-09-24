Fibabanka A.Ş. adına 16.07.2026 ile 15.09.2026 tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasında kazananlar belli oldu. 22.09.2026 tarihinde yapılan çekilişle Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu ile Apple EarPods USB-C Kulaklık kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.

Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu – Asil Talihliler

AD SOYAD ŞEHİR İBRAHİM DEĞİRMENCİ İSTANBUL FEDAYI SOYDUR ADANA ÖZGÜR ARLI SAMSUN SEZAİ ÖZDEMİR ANTALYA UĞUR KORKMAZ ANKARA AYNUR YALÇINKAYA MUĞLA AYFER KOÇYİĞİT İZMİR MEHMET ÖZEL ANTALYA RIDVAN KAHRAMAN KÜTAHYA FATMA BAŞDEMİR İSTANBUL



Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu – Yedek Talihliler

Ad Soyad Şehir GÜROL ÇAKICI BALIKESİR ERCÜMENT ER TEKİRDAĞ RAMAZAN ÇELİK ANTALYA HÜSEYİN ŞİŞMAN KÜTAHYA YASIN KAHRAMANER ANKARA SELÇUK GÜMRÜKÇÜ İSTANBUL EBUBEKİR GÜNGÖR KONYA UFUK DEMİR İSTANBUL ESRA KARABULUT BÖCÜ ANKARA MURAT CENGİZ İZMİR



Apple EarPods USB-C Kulaklık – Asil Talihliler

Ad Soyad Şehir RAHMETULLAH YURTSEVEN ANKARA AHMET KOBU KOCAELİ HALİL DİNÇ İSTANBUL BÜLENT UÇKAN ANTALYA BUĞRA ÖZ İSTANBUL SÜLEYMAN ÇAVLAN MANİSA YASİN GÖK BİLECİK BERRİN ÇAYLAR AYDIN MUHAMMET BALTACI İZMİR PINAR USLU KAYSERİ ÖZNUR AKTAŞ İSTANBUL DİDEM KARADEMİR ANKARA MUSA MERAL İSTANBUL DERYA DEMİREL ANTALYA SİBEL GÜZER CÜCÜ ANTALYA ONUR APAK İSTANBUL ORHAN YAVUZ TRABZON MUHAMMED YILDIZ BATMAN ORHAN KARİMAN BURSA FATMA ERÖLÇER İSTANBUL DÖNDÜ ŞİRİN ANTALYA MUSTAFA DURMAZ İZMİR FATMA ARSLAN SAKARYA ABDURRAHMAN AKÇAY ORDU GÜLDEN ÖZDEVECİ BURSA TOYGAR AYER KIRKLARELİ SONER POLAT İZMİR ERSİN CANDAN KOCAELİ EMİRCAN KARSLI ERZURUM ABDURRAHMAN TOPDAĞ İSTANBUL



Apple EarPods USB-C Kulaklık – Yedek Talihliler

Sıra Ad Soyad Şehir 1 ALİ AKTAŞ YALOVA 2 MATLYUBA CONKER ANKARA 3 BERKAN SEÇER İSTANBUL 4 VEYSEL ALTUNAY ANKARA 5 YAPRAK DOĞANER İSTANBUL 6 ESRA BÜLÜÇ KONYA 7 BAYRAM TOPAL RİZE 8 YÜCEL DEMİRTAŞ MERSİN 9 ALİ KOÇ MERSİN 10 FİRDEVS GÜNEŞ ÇANKIRI 11 YAHYA COP KOCAELİ 12 ALPER YAŞAR İSTANBUL 13 ALPEREN GEZER İSTANBUL 14 CUMHUR NURCAN İSTANBUL 15 YAĞMUR KEKLİK İSTANBUL 16 MURAT TOPRAK BOLU 17 EYÜP DALKILIÇ İSTANBUL 18 İSMAİL ÖZGÜL HATAY 19 HÜLYA TAMDOĞAN İSTANBUL 20 OĞUZ KURNAZ KOCAELİ 21 HASAN KOÇ KAYSERİ 22 KADİR ÖLÇER İSTANBUL 23 BERNA MERT DENİZLİ 24 SEBİHA ŞANLI ADANA 25 NAGİHAN KİRİŞÇİ ANTALYA 26 SELÇUK AKÇAY BALIKESİR 27 BERK BAYENDER ZONGULDAK 28 İBRAHİM ŞAHİN İSTANBUL 29 AZİZ KARABOĞA KOCAELİ 30 UĞUR KAYA ANTALYA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.07.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-93165 sayılı izin ile Fibabanka A.Ş. adına; 16.07.2026 (Saat 12.30) – 15.09.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasına 2.200.541 iştirakçi katılmıştır. 22.09.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 10 kişi Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu, kapsam dışı ikramiye olarak 30 kişi Apple EarPods USB-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 09.10.2026, yedek talihlilerin en geç 24.10.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım adresine göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30.10.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN