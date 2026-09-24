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Fibabanka Mobil Kazandırdı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

Fibabanka A.Ş. adına Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasının çekilişi gerçekleştirildi. 2.200.541 iştirakçinin katıldığı kampanyada 10 kişi Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu, 30 kişi ise Apple EarPods USB-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Fibabanka Mobil Kazandırdı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

Fibabanka A.Ş. adına 16.07.2026 ile 15.09.2026 tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasında kazananlar belli oldu. 22.09.2026 tarihinde yapılan çekilişle Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu ile Apple EarPods USB-C Kulaklık kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.

Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu – Asil Talihliler

AD SOYADŞEHİR
İBRAHİM DEĞİRMENCİİSTANBUL
FEDAYI SOYDURADANA
ÖZGÜR ARLISAMSUN
SEZAİ ÖZDEMİRANTALYA
UĞUR KORKMAZANKARA
AYNUR YALÇINKAYAMUĞLA
AYFER KOÇYİĞİTİZMİR
MEHMET ÖZELANTALYA
RIDVAN KAHRAMANKÜTAHYA
FATMA BAŞDEMİRİSTANBUL


Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu – Yedek Talihliler

Ad SoyadŞehir
GÜROL ÇAKICIBALIKESİR
ERCÜMENT ERTEKİRDAĞ
RAMAZAN ÇELİKANTALYA
HÜSEYİN ŞİŞMANKÜTAHYA
YASIN KAHRAMANERANKARA
SELÇUK GÜMRÜKÇÜİSTANBUL
EBUBEKİR GÜNGÖRKONYA
UFUK DEMİRİSTANBUL
ESRA KARABULUT BÖCÜANKARA
MURAT CENGİZİZMİR


Apple EarPods USB-C Kulaklık – Asil Talihliler

Ad SoyadŞehir
RAHMETULLAH YURTSEVENANKARA
AHMET KOBUKOCAELİ
HALİL DİNÇİSTANBUL
BÜLENT UÇKANANTALYA
BUĞRA ÖZİSTANBUL
SÜLEYMAN ÇAVLANMANİSA
YASİN GÖKBİLECİK
BERRİN ÇAYLARAYDIN
MUHAMMET BALTACIİZMİR
PINAR USLUKAYSERİ
ÖZNUR AKTAŞİSTANBUL
DİDEM KARADEMİRANKARA
MUSA MERALİSTANBUL
DERYA DEMİRELANTALYA
SİBEL GÜZER CÜCÜANTALYA
ONUR APAKİSTANBUL
ORHAN YAVUZTRABZON
MUHAMMED YILDIZBATMAN
ORHAN KARİMANBURSA
FATMA ERÖLÇERİSTANBUL
DÖNDÜ ŞİRİNANTALYA
MUSTAFA DURMAZİZMİR
FATMA ARSLANSAKARYA
ABDURRAHMAN AKÇAYORDU
GÜLDEN ÖZDEVECİBURSA
TOYGAR AYERKIRKLARELİ
SONER POLATİZMİR
ERSİN CANDANKOCAELİ
EMİRCAN KARSLIERZURUM
ABDURRAHMAN TOPDAĞİSTANBUL


Apple EarPods USB-C Kulaklık – Yedek Talihliler

SıraAd SoyadŞehir
1ALİ AKTAŞYALOVA
2MATLYUBA CONKERANKARA
3BERKAN SEÇERİSTANBUL
4VEYSEL ALTUNAYANKARA
5YAPRAK DOĞANERİSTANBUL
6ESRA BÜLÜÇKONYA
7BAYRAM TOPALRİZE
8YÜCEL DEMİRTAŞMERSİN
9ALİ KOÇMERSİN
10FİRDEVS GÜNEŞÇANKIRI
11YAHYA COPKOCAELİ
12ALPER YAŞARİSTANBUL
13ALPEREN GEZERİSTANBUL
14CUMHUR NURCANİSTANBUL
15YAĞMUR KEKLİKİSTANBUL
16MURAT TOPRAKBOLU
17EYÜP DALKILIÇİSTANBUL
18İSMAİL ÖZGÜLHATAY
19HÜLYA TAMDOĞANİSTANBUL
20OĞUZ KURNAZKOCAELİ
21HASAN KOÇKAYSERİ
22KADİR ÖLÇERİSTANBUL
23BERNA MERTDENİZLİ
24SEBİHA ŞANLIADANA
25NAGİHAN KİRİŞÇİANTALYA
26SELÇUK AKÇAYBALIKESİR
27BERK BAYENDERZONGULDAK
28İBRAHİM ŞAHİNİSTANBUL
29AZİZ KARABOĞAKOCAELİ
30UĞUR KAYAANTALYA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.07.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-93165 sayılı izin ile Fibabanka A.Ş. adına; 16.07.2026 (Saat 12.30) – 15.09.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasına 2.200.541 iştirakçi katılmıştır. 22.09.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 10 kişi Apple Iphone 17 256 GB Cep Telefonu, kapsam dışı ikramiye olarak 30 kişi Apple EarPods USB-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 09.10.2026, yedek talihlilerin en geç 24.10.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım adresine göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30.10.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

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