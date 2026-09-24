Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Artık Irak ile terör değil ticaret konuşmak istiyoruz"

Başkan Erdoğan Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ve örgütün silah bırakma safhasına geçip geçmediği hakkında bilgi verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYEDE NETİCEYE ULAŞACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye'nün günübirlik bir mesele olmadığını vurgulana Başkan Erdoğan, sürecin adım adım kontrol altında olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca, "Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye bizim için malum günübirlik bir mesele değil. Bu, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtulması meselesidir. Bildiğiniz gibi yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. İlgili kurumlarımız sahada ve gerekli takipleri yapıyorlar. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Bunun nasıl tespit ve teyit edileceği de bellidir. Süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclisimiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye, inşallah, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız."