Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Artık Irak ile terör değil ticaret konuşmak istiyoruz"
Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi’nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye sürecinin günübirlik bir mesele olmadığını ve adım adım takiple ilerleme kaydettiğini belirten Başkan Erdoğan Irak ile ilgili de kritik açıklamalar yaptı. Dün Irak Başbakanı Ali Zeydi ile yaptıkları görüşme ve PKK’nın Sincar ile Başika’dan çıkacağıın duyurulduğu ortak basın açıklamasına ilişkin “Artık Irak ile terör değil, Kalkınma Yolu Projesi ve ikili ticaret hacmi konuşmak istiyoruz.” dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'u ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.Başkan Erdoğan New York'ta konuştu
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ve örgütün silah bırakma safhasına geçip geçmediği hakkında bilgi verdi.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYEDE NETİCEYE ULAŞACAĞIZ"
Terörsüz Türkiye'nün günübirlik bir mesele olmadığını vurgulana Başkan Erdoğan, sürecin adım adım kontrol altında olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca, "Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız." dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Terörsüz Türkiye bizim için malum günübirlik bir mesele değil. Bu, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtulması meselesidir. Bildiğiniz gibi yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. İlgili kurumlarımız sahada ve gerekli takipleri yapıyorlar. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Bunun nasıl tespit ve teyit edileceği de bellidir. Süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclisimiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye, inşallah, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız."
TÜRKEVİ'NDE IRAK ZİRVESİ
Başkan Erdoğan dün BM Zirvesi'nde Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Irak ve Türkiye ortak basın açıklaması yaptı ve PKK'nın Sincar'dan çıkacağı, Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu.
Zeydi kısa süre önce de Türkiye'yi ziyaret etmişti. İki görüşmede de Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin kritik adımlar atıldı. Başkan Erdoğan Ankara-Bağdat hattındaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
"ARTIK TERÖR DEĞİL KALKINMA KONUŞMAK İSTİYORUZ"
Irak ile terör değil, Kalkınma Yolu Projesi ve karşılıklı ticaret hacmini konuşmak istediğini belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorsunuz Sayın Başbakan Ali Zeydi ilk ziyaretini Ankara'ya yaptı. Yeni döneme iyi başladık diyebilirim. İki ülke ilişkilerini geliştireceğimize ve birlikte kazanacağımıza inanıyorum. Nitekim bugün Türkevi'nde Sayın Ali Zeydi ve arkadaşlarıyla yine bir görüşmemiz oldu. Bildiğiniz gibi PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Bugün Irak makamlarıyla bölge terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün nasıl olacağını istişare ettik. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele aldık. Komşumuz Irak ile artık terör konularını değil, Kalkınma Yolu'nu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor. İyi bir ivme yakaladık. İnşallah neticesi de güzel olacak."