Hollanda ile Almanya kozlarını Uluslar Ligi 'nde paylaşacak. Alejandro Hernandez'in yöneteceği ve Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.

Hollanda ile Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un ilk maçında Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geliyor.

HOLLANDA VE ALMANYA'NIN REKABETİ

Hollanda ile Almanya arasındaki rekabet, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan unutulmaz karşılaşmalara sahne oldu. İki ülke, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana hazırlık maçları dışında 15 kez karşı karşıya geldi. Almanya bu mücadelelerin 5'ini kazanırken Hollanda 4 galibiyet elde etti. Diğer 6 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

İki takımın son resmi mücadelesi 14 Ekim 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. Almanya, sahasında Hollanda'yı 1-0 mağlup etti. Aynı organizasyonda 10 Eylül 2024'te yapılan ilk karşılaşma ise 2-2 sona erdi.