Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak turnuvayı tamamladı.
ALMANYA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI
Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile E Grubu'nda yer aldı. İlk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Panzerler, ikinci karşılaşmada Fildişi Sahili karşısında 2-1 kazandı. Grubun son maçında Ekvador'a 2-1 yenilen Almanya, son 32 turuna yükseldi.
Paraguay ile eşleşen Almanya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-3 kaybederek turnuvaya veda etti.
Almanya, Dünya Kupası'ndaki 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Hollanda gibi turnuvada 11 gol atan Panzerler, kalelerinde 5 gol gördü.
İki ülke arasındaki son resmi karşılaşmayı Almanya, 14 Ekim 2024'te sahasında 1-0 kazandı.
HOLLANDA MİLLİ TAKIMI KADROSU
Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).
Savunma: Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jorrel Hato (Chelsea).
Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).
Forvet: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).
Hollanda ve Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlayarak gruptaki ilk 3 puanını almak için mücadele ediyor.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI KADROSU
Kaleciler: Finn Dahmen, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen.
Savunma: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman.
Orta saha: Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Karim Adeyemi, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach.
Forvet: Younes Ebnoutalib, Kai Havertz.