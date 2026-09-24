CANLI YAYIN
Haberler Uluslar Ligi Haberleri

A SPOR'da dev kapışma! Hollanda - Almanya Uluslar Ligi maçı CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta perde dev bir maçla açılıyor. Dünya futbolunun iki ekol ülkesi Hollanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. İki taraf da kazanarak başlamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. A SPOR'da yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 18:42 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026 , 19:14
A SPOR’da dev kapışma! Hollanda - Almanya Uluslar Ligi maçı CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hollanda ile Almanya kozlarını Uluslar Ligi'nde paylaşacak. Alejandro Hernandez'in yöneteceği ve Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.

ASpor CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

Hollanda - Almanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Hollanda ile Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un ilk maçında Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geliyor.Hollanda ile Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un ilk maçında Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geliyor.

HOLLANDA VE ALMANYA'NIN REKABETİ

Hollanda ile Almanya arasındaki rekabet, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan unutulmaz karşılaşmalara sahne oldu. İki ülke, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana hazırlık maçları dışında 15 kez karşı karşıya geldi. Almanya bu mücadelelerin 5'ini kazanırken Hollanda 4 galibiyet elde etti. Diğer 6 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

İki takımın son resmi mücadelesi 14 Ekim 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. Almanya, sahasında Hollanda'yı 1-0 mağlup etti. Aynı organizasyonda 10 Eylül 2024'te yapılan ilk karşılaşma ise 2-2 sona erdi.

Portakallar, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 karşılaşmada 11 gol atarken turnuvaya son 32 turunda veda etti.Portakallar, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 karşılaşmada 11 gol atarken turnuvaya son 32 turunda veda etti.

HOLLANDA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI

Hollanda, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya, İsveç ve Tunus'un bulunduğu F Grubu'nda mücadele etti. Turnuvaya Japonya karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başlayan Portakallar, İsveç'i 5-1, Tunus'u ise 3-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.

Bu turda Fas ile karşılaşan Hollanda, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucunda 3-2 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti.

Hollanda, turnuvada oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Portakallar, kalelerinde 5 gol gördü.

Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak turnuvayı tamamladı.Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak turnuvayı tamamladı.

ALMANYA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI

Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile E Grubu'nda yer aldı. İlk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Panzerler, ikinci karşılaşmada Fildişi Sahili karşısında 2-1 kazandı. Grubun son maçında Ekvador'a 2-1 yenilen Almanya, son 32 turuna yükseldi.

Paraguay ile eşleşen Almanya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-3 kaybederek turnuvaya veda etti.

Almanya, Dünya Kupası'ndaki 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Hollanda gibi turnuvada 11 gol atan Panzerler, kalelerinde 5 gol gördü.

İki ülke arasındaki son resmi karşılaşmayı Almanya, 14 Ekim 2024'te sahasında 1-0 kazandı.İki ülke arasındaki son resmi karşılaşmayı Almanya, 14 Ekim 2024'te sahasında 1-0 kazandı.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

Savunma: Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jorrel Hato (Chelsea).

Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Forvet: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).

Hollanda ve Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlayarak gruptaki ilk 3 puanını almak için mücadele ediyor.Hollanda ve Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlayarak gruptaki ilk 3 puanını almak için mücadele ediyor.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Finn Dahmen, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen.

Savunma: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman.

Orta saha: Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Karim Adeyemi, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach.

Forvet: Younes Ebnoutalib, Kai Havertz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili net mesaj: Sorumluluğu olan kim varsa hesap verecek
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Artık Irak ile terör değil ticaret konuşmak istiyoruz
A SPOR’da dev kapışma! Hollanda - Almanya Uluslar Ligi maçı CANLI YAYIN
Eski CHP’lilerin tabela kavgası mahkemeye düştü! YENİ Parti’nin ismine itiraz AYM’de: Perde arkası TAKVİM’de
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan BM’de dünyaya çağrı: Yeni bir Nekbe’ye izin vermeyin
Başkan Erdoğan BM’den vurdu, siyonistler kudurdu! Katz’a okkalı cevap... Rum’u tutan kaşıntı
Pusula patronu Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Yönetimle ilgim yok dedi, Küçülün talimatını anlattı!
Erdoğan hakkın yanında! MHP lideri Bahçeli’den BM’de revizyon çağrısı: Dünya 5 ülkenin ağzına bakmamalı
Muhammed Yarız’ın lüks araç oyunu: 200-220 milyon değerindeki araçları çerez parasına devretti!
Altın ve gümüş aynı haberi bekliyor! İslam Memiş neden kasım ayını işaret etti?
Netflix şiddet ve saplantı içeriklerini nasıl sunuyor? Algoritmanın gençleri sürüklediği gizli tehlike!
Galatasaray’dan Arsenal’in yıldızına kanca! Dev talipleri var
CHP kulislerinde kurultay hareketliliği: Kılıçdaroğlu çekilirse İnce sahaya inecek
Muhammed Salah’tan Trabzonspor’a transfer önerisi!
Sermaye piyasası soruşturmasında Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun tutuklandı!
Galatasaray’dan transferde 4’lü harekat!
Erdoğan ABD’den dünyaya duyurdu: Suriye’nin terörden arındırılması önceliğimiz!
Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: AK Partili ve MHP’li eski başkanlar da listede! 31 gözaltı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali! En düşük maaş 26 bin TL’yi aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı
Memura ve emeklisine ocak zammı: En düşük maaş 76 bin 305 TL! TAKVİM meslek meslek hesapladı