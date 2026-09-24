Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve el konulan lüks araçlar (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Yapılan incelemelere göre, piyasa değeri 46-50 milyon TL olan McLaren 750S Coupe ile 55-65 milyon TL değerindeki Rolls-Royce Cullinan, Hasan Kaytan'a; 31-35 milyon TL değerindeki Mercedes-Maybach S 580 ise Bolkan Bekçi'ye, 53-58 milyon TL değerindeki Bentley Continental GT Speed İbrahim Halil Rat'a, 10-11,5 milyon TL değerindeki Audi Q8 ise Hasan Dörtkardeş'e devredildi.