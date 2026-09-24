Muhammed Yarız'ın lüks araç oyunu: 200-220 milyon değerindeki araçları çerez parasına devretti!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, tutuklu bulunan Muhammed Yarız’a ait piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olan 5 lüks aracın, soruşturma öncesinde toplam 26 bin 280 TL karşılığında 4 farklı şahsa devredildiği tespit edildi. MASAK raporuyla ortaya çıkarılan mal kaçırma operasyonu sonrası mahkeme kararıyla araçlara el konulurken, polisin düzenlediği baskınlarda 4 lüks araç muhafaza altına alındı. Teknik incelemeleri başlatılan araç filosundan firari durumdaki Audi Q8’i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, malları kaçırma amacı taşıyan, filmlere konu olacak cinsten bir finansal hile açığa çıkarıldı.
YARIZ'IN MAL KAÇIRMA OPERASYONU: MİLYONLUK ARAÇLARI DEVRETTİ
Tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait toplam piyasa değeri 200 ila 220 milyon TL arasında değişen 5 lüks aracın, soruşturmadan hemen önce sembolik rakamlarla üçüncü kişilere devredildiği tespit edildi. MASAK raporuyla belgelenen vurgun girişiminin ardından emniyet güçleri harekete geçti.
DEV SERVET 4 FARKLI İSİME DEVREDİLDİ
Başsavcılığa sunulan 22 Eylül 2026 tarihli MASAK raporu, lüks araç filosunun 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşen devir trafiğini tek tek ortaya koydu.
Yapılan incelemelere göre, piyasa değeri 46-50 milyon TL olan McLaren 750S Coupe ile 55-65 milyon TL değerindeki Rolls-Royce Cullinan, Hasan Kaytan'a; 31-35 milyon TL değerindeki Mercedes-Maybach S 580 ise Bolkan Bekçi'ye, 53-58 milyon TL değerindeki Bentley Continental GT Speed İbrahim Halil Rat'a, 10-11,5 milyon TL değerindeki Audi Q8 ise Hasan Dörtkardeş'e devredildi.
SERVET DEĞERİNDEKİ ARAÇLARA 'ÇEREZ PARASI'
Araçların devriyle ilgili banka hesap hareketleri incelendiğinde skandalın boyutu gözler önüne serildi. Muhammed Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 TL ve 5 bin 756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği belirlendi.
Toplam piyasa değeri yaklaşık 220 milyon TL'yi bulan 5 lüks araç için Yarız'ın hesabına yansıyan tutarın yalnızca 26 bin 280 TL kaldığı anlaşıldı. Gerçek bir satış ilişkisine dayanmayan ve mal varlığını soruşturmadan kaçırma amacı taşıdığı değerlendirilen bu işlemler üzerine mahkeme kararıyla araçlara el konuldu.
ŞASE VE MOTOR NUMARALARI İNCELEMEYE ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdiği 23 Eylül 2026 tarihli müzekkere ile el konulan araçların teknik incelemeye alınması talimatını verdi. Müzekkere doğrultusunda uzman personellerce araçların şase ve motor numaralarında tahrifat yapılıp yapılmadığı, tescil kayıtları ile araç kimlik bilgilerinin birbiriyle uyumu ve herhangi bir sahtecilik bulunup bulunmadığı mercek altına alındı.
4 LÜKS ARAÇ MUHAFAZA ALTINDA: AUDİ Q8 ARANIYOR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Hasan Kaytan adına tescilli McLaren ve Rolls-Royce, Bolkan Bekçi adına tescilli Mercedes-Maybach ile İbrahim Halil Rat adına tescilli Bentley yakalanarak muhafaza altına alındı. El koyma kararı verilen araçlardan Hasan Dörtkardeş adına tescilli Audi Q8 marka aracın yakalanması için başlatılan çalışmalar ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.