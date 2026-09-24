Norveç bu galibiyetle sahadan 3 puanla ayrılırken, Danimarka büyük mücadele verdiği karşılaşmadan puansız ayrıldı. Kuzey ülkelerinin kapışması, 5 gollü ve nefes kesen anlara sahne oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde sahneye yine Norveç'in yıldızı çıktı. Erling Haaland, 74. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

İkinci yarıda tempo daha da yükseldi. Danimarka , Rasmus Højlund'un 60. dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi yeniden dengeledi.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. Oscar Bobb'un 14. dakikadaki golüyle öne geçen Norveç , Erling Haaland'ın 18. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Danimarka ise Mikkel Damsgaard'ın 25. dakikadaki golüyle karşılık verdi ve ilk yarı Norveç 'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Norveç'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın golleriyle iki farklı üstünlük yakalarken Danimarka, Mikkel Damsgaard'ın frikik golüyle farkı bire indirdi.

Danimarka ilk yarının uzatma bölümünde bir köşe vuruşu daha kazandı. Antonio Nusa'nın müdahalesinin ardından top dışarı çıktı.

Danimarka'da Rasmus Hojlund, Torbjorn Heggem'e faul yaptı. Norveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

Danimarka'da Mikkel Damsgaard, Julian Ryerson'a faul yaptı. Norveç kendi yarı alanından serbest vuruş kullandı.

Norveç'te Martin Odegaard'ın Mikkel Damsgaard'a yaptığı faulün ardından Danimarka kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

Danimarka'da Pierre-Emile Hojbjerg, Martin Odegaard'a faul yaptı. Norveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

Danimarka rakip yarı alanda serbest vuruşlar kazandı. Sander Berge'nin yaptığı fauller sonrasında Rasmus Hojlund ve Victor Froholdt duran top fırsatı yakaladı.

Pozisyonun ardından yapılan VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı.

Norveç, Oscar Bobb'un golüyle öne geçti. Martin Odegaard'ın pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Bobb, sol ayağıyla uzak köşeye yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Danimarka uzaktan kaleyi yokladı. Patrick Dorgu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rasmus Kristensen, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Norveç ile Danimarka arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

Erling Haaland ülkesi adına ağları sarstı

NORVEÇ'İN FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Norveç, 2026 yılındaki karşılaşmalarına Portekiz maçıyla devam edecek. Erling Haaland ve arkadaşları, ekim ayında üç, kasım ayında ise iki karşılaşmaya çıkacak.

MAÇ TAKVİMİ

Norveç, 27 Eylül'de Portekiz'i ağırladıktan sonra 1 Ekim'de Galler'e konuk olacak. İskandinav ekibi, 4 Ekim'de ise Portekiz deplasmanına çıkacak. Kasım ayındaki ilk maçını 14 Kasım'da Galler ile kendi sahasında oynayacak olan Norveç, 17 Kasım'da Danimarka deplasmanında mücadele edecek.

DANİMARKA'NIN FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta yer alan Danimarka, 2026 yılındaki mücadelesini Galler karşılaşmasıyla sürdürecek. Rasmus Hojlund ve arkadaşları, ekim ayında Portekiz ve Galler ile karşılaşırken kasım ayında Portekiz ve Norveç ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ TAKVİMİ

Danimarka, 27 Eylül'de sahasında Galler'i konuk edecek. İskandinav temsilcisi, 1 Ekim'de Portekiz'i ağırladıktan sonra 4 Ekim'de Galler deplasmanına çıkacak. Kasım ayındaki ilk mücadelesini 14 Kasım'da Portekiz deplasmanında verecek olan Danimarka, 17 Kasım'da Norveç'i konuk ederek 2026 yılındaki grup maçlarını tamamlayacak.