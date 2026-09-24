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5 gollü düello! Norveç dünya yıldızıyla 3 puana ulaştı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Norveç ile Danimarka kozlarını paylaştı. a2'de yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Norveç oldu. İşte atılan goller...

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Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 18:44 Güncelleme Tarihi :25 Eylül 2026 , 00:03
5 gollü düello! Norveç dünya yıldızıyla 3 puana ulaştı

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Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. Oscar Bobb'un 14. dakikadaki golüyle öne geçen Norveç, Erling Haaland'ın 18. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Danimarka ise Mikkel Damsgaard'ın 25. dakikadaki golüyle karşılık verdi ve ilk yarı Norveç'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda tempo daha da yükseldi. Danimarka, Rasmus Højlund'un 60. dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi yeniden dengeledi.

Karşılaşmanın son bölümünde sahneye yine Norveç'in yıldızı çıktı. Erling Haaland, 74. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Norveç bu galibiyetle sahadan 3 puanla ayrılırken, Danimarka büyük mücadele verdiği karşılaşmadan puansız ayrıldı. Kuzey ülkelerinin kapışması, 5 gollü ve nefes kesen anlara sahne oldu.

GOLLER

Norveç 1-0 Danimarka

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Norveç Oscar Bobb ile öne geçti

Norveç 2-0 Danimarka

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Haaland attı, Norveç farkı 2'ye çıkardı

Norveç 2-1 Danimarka

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Danimarka Damsgaard ile farkı 1'e indirdi

Danimarka ilk maçında Norveç'e konuk olduDanimarka ilk maçında Norveç'e konuk oldu

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Norveç ile Danimarka arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

3' Norveç etkili geldi

Norveç, Patrick Dorgu'nun müdahalesiyle köşe vuruşu kazandı. Aynı dakikada Morten Hjulmand'ın Fredrik Aursnes'e yaptığı faulün ardından ev sahibi ekip rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

4' Ajer gole yaklaştı

Norveç, Julian Ryerson'ın ceza sahasına gönderdiği ortayla etkili geldi. Kale önünde iyi yükselen Kristoffer Ajer'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Danimarka savunması araya girerek gole izin vermedi.

6' Nyland gole izin vermedi

Danimarka, Patrick Dorgu ile gole yaklaştı. Victor Froholdt'un pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Dorgu'nun şutunda kaleci Orjan Nyland sağına uzanarak topu kurtardı.

10' Danimarka serbest vuruş kazandı

Danimarka sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Antonio Nusa'nın Patrick Dorgu'ya yaptığı faulün ardından konuk ekip duran top şansı yakaladı.

11' Kristensen üstten auta gönderdi

Danimarka uzaktan kaleyi yokladı. Patrick Dorgu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rasmus Kristensen, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13' GOL | Norveç 1-0 Danimarka

Norveç, Oscar Bobb'un golüyle öne geçti. Martin Odegaard'ın pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Bobb, sol ayağıyla uzak köşeye yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Pozisyonun ardından yapılan VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı.

17' GOL | Norveç 2-0 Danimarka

Norveç, Erling Haaland'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Antonio Nusa'nın savunma arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Haaland, sol ayağıyla yerden vuruşunu yaptı.

Norveçli yıldız, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

19' Damsgaard kafayla yokladı

Danimarka farkı azaltmaya yaklaştı. Pierre-Emile Hojbjerg'in ceza sahasına gönderdiği ortada Mikkel Damsgaard kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

20' Hjulmand serbest vuruş kazandı

Danimarka'da Morten Hjulmand, Antonio Nusa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

23' Danimarka duran toplarla etkili olmaya çalıştı

Danimarka rakip yarı alanda serbest vuruşlar kazandı. Sander Berge'nin yaptığı fauller sonrasında Rasmus Hojlund ve Victor Froholdt duran top fırsatı yakaladı.

24' GOL | Norveç 2-1 Danimarka

Danimarka, Mikkel Damsgaard'ın frikik golüyle farkı bire indirdi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Damsgaard, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi.

27' Norveç serbest vuruş kazandı

Danimarka'da Pierre-Emile Hojbjerg, Martin Odegaard'a faul yaptı. Norveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

30' Damsgaard yerde kaldı

Norveç'te Martin Odegaard'ın Mikkel Damsgaard'a yaptığı faulün ardından Danimarka kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

31' Ryerson'a faul yapıldı

Danimarka'da Mikkel Damsgaard, Julian Ryerson'a faul yaptı. Norveç kendi yarı alanından serbest vuruş kullandı.

37' Kristensen sarı kart gördü

Danimarka'da Rasmus Kristensen, sol kanatta Antonio Nusa'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Norveç rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

38' Jorgensen gole izin vermedi

Norveç üçüncü gole yaklaştı. Erling Haaland'ın pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Patrick Berg, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Filip Jorgensen üzerine gelen topu kurtardı.

40' Danimarka köşe vuruşu kazandı

Danimarka'nın geliştirdiği atakta Torbjorn Heggem'in müdahalesiyle top dışarı çıktı. Konuk ekip köşe vuruşu kazandı.

41' Heggem'e faul yapıldı

Danimarka'da Rasmus Hojlund, Torbjorn Heggem'e faul yaptı. Norveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

45' İlk yarıya 2 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi. Aynı dakikada Norveç'in geliştirdiği atakta Fredrik Aursnes ofsayta yakalandı.

45+1' Nyland'dan kritik kurtarış

Danimarka beraberlik golüne yaklaştı. Patrick Dorgu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Joakim Maehle, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Orjan Nyland, üst bölüme yönelen topu kurtararak kornere çeldi.

45+2' Danimarka baskısını sürdürdü

Danimarka ilk yarının uzatma bölümünde bir köşe vuruşu daha kazandı. Antonio Nusa'nın müdahalesinin ardından top dışarı çıktı.

İlk yarı sonucu | Norveç 2-1 Danimarka

Karşılaşmanın ilk yarısı Norveç'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın golleriyle iki farklı üstünlük yakalarken Danimarka, Mikkel Damsgaard'ın frikik golüyle farkı bire indirdi.

Erling Haaland ülkesi adına ağları sarstıErling Haaland ülkesi adına ağları sarstı

NORVEÇ'İN FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Norveç, 2026 yılındaki karşılaşmalarına Portekiz maçıyla devam edecek. Erling Haaland ve arkadaşları, ekim ayında üç, kasım ayında ise iki karşılaşmaya çıkacak.

MAÇ TAKVİMİ

Norveç, 27 Eylül'de Portekiz'i ağırladıktan sonra 1 Ekim'de Galler'e konuk olacak. İskandinav ekibi, 4 Ekim'de ise Portekiz deplasmanına çıkacak. Kasım ayındaki ilk maçını 14 Kasım'da Galler ile kendi sahasında oynayacak olan Norveç, 17 Kasım'da Danimarka deplasmanında mücadele edecek.

DANİMARKA'NIN FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta yer alan Danimarka, 2026 yılındaki mücadelesini Galler karşılaşmasıyla sürdürecek. Rasmus Hojlund ve arkadaşları, ekim ayında Portekiz ve Galler ile karşılaşırken kasım ayında Portekiz ve Norveç ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ TAKVİMİ

Danimarka, 27 Eylül'de sahasında Galler'i konuk edecek. İskandinav temsilcisi, 1 Ekim'de Portekiz'i ağırladıktan sonra 4 Ekim'de Galler deplasmanına çıkacak. Kasım ayındaki ilk mücadelesini 14 Kasım'da Portekiz deplasmanında verecek olan Danimarka, 17 Kasım'da Norveç'i konuk ederek 2026 yılındaki grup maçlarını tamamlayacak.

Norveç karşılaşmada öne geçen taraf olduNorveç karşılaşmada öne geçen taraf oldu

NORVEÇ KADROSU

Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Defans: Kristoffer Ajer, Odin Bjørtuft, Torbjorn Heggem, Sondre Klingen Langas, Marcus Pedersen, Fredrik Sjovold, Julian Ryerson, David Moller Wolfe, Leo Ostigard

Orta saha: Thelo Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Kristian Thorstvedt, Martin Odegaard

Forvet: Ole Didrik Blomberg, Oscar Bobb, Antonio Nusa, Erik Botheim, Jorgen Strand Larsen, Erling Haaland

Gol perdesini Oscar Bobb açtıGol perdesini Oscar Bobb açtı

DANİMARKA KADROSU

Kaleciler: Andreas Jungdal, Mads Hermansen, Filip Jorgensen

Defans: Andreas Christensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Victor Nelsson, Rasmus Nissen Kristensen, Alexander Bah, Joakim Maehle, Viktor Bak, Patrick Dorgu

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt, Mads Bidstrup, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard, Thomas Jorgensen, Gustav Isaksen, Albert Gronbaek

Forvet: Adam Daghim, Rasmus Hojlund, Kasper Dolberg, Kasper Hogh

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