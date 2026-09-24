Öte yandan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkması sırasında çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk ederek protestoda bulundu. Anadolu Ajansı görüntülerinde de Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla çok sayıda delegenin salondan ayrıldığı görüldü.

Paylaşımlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze ve Filistin konusunda yaptığı çağrılara da yer verildi. Kullanıcılar, Erdoğan'ın konuşmalarından bölümler ve Filistin'e ilişkin mesajlarını söz konusu etiketle birlikte paylaştı.

Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır.

"Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Netanyahu'nun konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Efkan Ala'dan Netanyahu'ya tepki

"HADSİZ VE ALÇAK SÖZLER"

Netanyahu'ya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran'dan geldi. Duran paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır.

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

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