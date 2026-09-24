Bibi'ye tepkiler dünyada bir numaralı gündem: "Yüzyılın katili Netanyahu" | AK Parti'den peş peşe tepkiler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında pek çok ülkenin delegesi salonu terk ederek protesto düzenledi. Sosyal medyada ise Gazze’deki saldırılara dikkat çekmek amacıyla açılan "#NetanyahuCenturysMurderer" etiketi kısa sürede dünya gündeminde üst sıralara yükseldi. Paylaşımlarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin ve Gazze krizine yönelik BM kürsüsündeki çağrılarına da geniş yer verildi. AK Parti'den de Netanyahu'ya peş peşe tepkiler geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan ve onlarca ülkenin temsilcileri tarafından protesto edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler dünya gündemine taşındı.
NETANYAHU'YA YÖNELİK TEPKİLER DÜNYA GÜNDEMİNDE
Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi ve sırasında sosyal medyada Netanyahu'ya yönelik tepkiler geniş yankı buldu.
"NETANYAHU CENTURYS MURDERER"
Sosyal medya kullanıcıları, Gazze'deki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla "#NetanyahuCenturysMurderer" etiketini kullanarak çok sayıda paylaşım yaptı. Kullanıcıların paylaşımlarında Gazze'deki insani durum ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları öne çıktı.
DÜNYADA BİR NUMARA
Kısa sürede yoğun etkileşim alan etiket, Türkiye'nin yanı sıra dünya gündeminde de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI DA GÜNDEMDE
Paylaşımlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze ve Filistin konusunda yaptığı çağrılara da yer verildi. Kullanıcılar, Erdoğan'ın konuşmalarından bölümler ve Filistin'e ilişkin mesajlarını söz konusu etiketle birlikte paylaştı.
Öte yandan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkması sırasında çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk ederek protestoda bulundu. Anadolu Ajansı görüntülerinde de Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla çok sayıda delegenin salondan ayrıldığı görüldü.
NETANYAHU'YA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Netanyahu'nun skandal konuşmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Netanyahu'nun konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır.
Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır.
Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz."
"HADSİZ VE ALÇAK SÖZLER"
Netanyahu'ya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran'dan geldi. Duran paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır.
Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."