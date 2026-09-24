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Norveç 2-2 Danimarka GOL: R. Höjlund
Norveç 2-2 Danimarka GOL: R. Höjlund
Giriş Tarihi: 24 Eylül 2026 23:11
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un ilk haftasında Danimarka, Norveç karşısında 60. dakikada Rasmus Højlund'un attığı golle skoru 2-2'ye getirerek eşitliği sağladı.
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