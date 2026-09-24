"Bu süreci tek başıma ben değil, Yeni Parti'deki mevkidaşım Yaşar Tüzün'le sürekli iletişimde kalarak, kararları ortak alarak, birlikte hareket ederek organize ettik, koordine ettik."

Sarı, bu işlemin de Yaşar Tüzün ile koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Sarı, bu işlemin Yaşar Tüzün ile görüşülerek yapıldığını ifade etti.

Bunlardan ilkinin CHP üye kayıt başvuru belgesi olduğunu belirten Sarı, daha önce CHP'den ayrılan bir belediye meclis üyesinin CHP'nin başkanvekili adayına oy kullanabilmesi amacıyla partiye üye yapıldığını söyledi.

Müslim Sarı, açıklamasında Adalar'daki süreçle ilgili iki belgeyi de gazetecilere gösterdi.

"ÖZEL YA YALAN SÖYLÜYOR YA DA HABERİ YOK"

Özgür Özel'in iş birliği yapılmadığı yönündeki sözlerine tepki gösteren Sarı, açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sarı şöyle konuştu:

"Seçim tarihinin pazartesi değil de çarşamba günü yapılmasına birlikte karar verdik. Kamuoyunun önünde neyi saklıyoruz? Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor, ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi Genel Başkan Yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var demektir."

Yeni Parti lideri Özel'in "iş birliği yok" açıklamasına Sarı, Yaşar Tüzün ile birlikte alındığını söylediği kararları ve yapılan işlemleri işaret ederek karşı çıktı.