CHP-Yeni Parti hattında Adalar gerilimi: Müslim Sarı’dan Özel’in “iş birliği yok” sözlerine yalanlama
CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasında İstanbul’daki belediye başkanvekilliği seçimleri üzerinden başlayan “iş birliği” tartışması büyüdü. Üsküdar’da birlikte hareket ettiklerini açıklayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Adalar’daki seçim sürecinin de Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile koordineli yürütüldüğünü söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise “Ne iş birliği?” diyerek Sarı’nın açıklamalarını reddetti. Sarı, bugün iki belgeyi işaret ederek Özel’e, “Ya yalan söylüyor ya da kendi Genel Başkan Yardımcısının ne yaptığından haberi yok” sözleriyle yanıt verdi.
Üsküdar'da yan yana gelen CHP ile Yeni Parti, Adalar'da sonuç istedikleri gibi olmayınca birbirine düştü. Özgür Özel iş birliğini reddederken, Müslim Sarı ortak alınan kararları ve yürütülen temasları tek tek anlattı. İki parti arasındaki tartışma, Adalar'daki seçim sonrası siyasi sorumluluk kavgasına dönüştü.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, gözaltındaki belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla CHP ve Yeni Parti gruplarının birlikte seçime katılmama kararı aldığını duyurdu.
Sarı, "Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Sarı daha sonra da Üsküdar'daki sürece ilişkin, "Bunu Üsküdar'da yaptık, iş birliğimiz başarılı oldu ama sonuç istediğimiz gibi olmadı" dedi.
ADALAR'DA DA BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİNİ AÇIKLADI
Adalar Belediye Başkanvekilliği seçiminin 21 Eylül'de yapılması planlanıyordu. Ancak yeter sayı sağlanamaması üzerine seçim 23 Eylül'e ertelendi.
Müslim Sarı, 23 Eylül'de yaptığı açıklamada Adalar'daki süreci Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile birlikte yürüttüklerini söyledi.
Sarı, "Biz Adalar'da bütün süreci Yaşar Tüzün ile görüştük, organize olduk, seçimi erteleme kararını birlikte aldık" ifadelerini kullandı.
Sarı, Üsküdar ve Adalar'daki bu temasları iki parti arasındaki "iş birliği" olarak nitelendirdi.
ÖZGÜR ÖZEL: "NE İŞ BİRLİĞİ?"
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise aynı gün Sarı'nın açıklamalarına karşı çıktı.
Adalar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından Sarı'nın Yeni Parti ile iş birliği yapıldığı yönündeki sözleri sorulan Özel, "Ne iş birliği?" diyerek bu tanımlamayı reddetti.
Özel, Yeni Parti kurulurken belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumunu ayrı değerlendirdiklerini, bu isimleri Yeni Parti'ye geçmeleri yönünde zorlamadıklarını söyledi.
İstanbul'daki belediyelerde bir bölünme yaşanmaması ve İBB'de siyasi dengenin değişmemesi amacıyla CHP'de kalan isimlere yönelik parti değiştirme çağrısı yapmadıklarını belirten Özel, Sarı'nın sözleri için "Gerçeğe temas eden bir tarafı yok" ifadesini kullandı.
Özel ayrıca, Bizim butlanla seçilmemişle, atanmışla, yapacak iş birliğimiz yok dedi.
SARI'DAN ÖZEL'E YANIT: "KARARLARI ORTAK ALDIK"
Özel'in açıklamasının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 24 Eylül'de partisinin MYK toplantısı sonrasında tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.
Sarı, Adalar Belediye Başkanvekilliği seçimindeki süreci Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile sürekli temas hâlinde yürüttüğünü belirtti.
Sarı şöyle konuştu:
"Bu süreci tek başıma ben değil, Yeni Parti'deki mevkidaşım Yaşar Tüzün'le sürekli iletişimde kalarak, kararları ortak alarak, birlikte hareket ederek organize ettik, koordine ettik."
Sarı, Adalar'daki seçimi kaybetmelerine rağmen iki parti arasındaki birlikte hareket etme iradesini önemli gördüklerini söyledi.
SARI İKİ BELGEYİ GÖSTERDİ
Müslim Sarı, açıklamasında Adalar'daki süreçle ilgili iki belgeyi de gazetecilere gösterdi.
Bunlardan ilkinin CHP üye kayıt başvuru belgesi olduğunu belirten Sarı, daha önce CHP'den ayrılan bir belediye meclis üyesinin CHP'nin başkanvekili adayına oy kullanabilmesi amacıyla partiye üye yapıldığını söyledi.
Sarı, bu işlemin Yaşar Tüzün ile görüşülerek yapıldığını ifade etti.
Sarı'nın gösterdiği ikinci belge ise Adalar İlçe Seçim Kuruluna gönderilen yazı oldu.
CHP Sözcüsü, yedek listedeki üçüncü sırada bulunan belediye meclis üyesinin oy kullanabilmesi amacıyla ilk iki yedek üyenin parti üyesi olmadığının, üçüncü sıradaki ismin ise CHP üyesi olduğunun seçim kuruluna bildirildiğini anlattı.
Sarı, bu işlemin de Yaşar Tüzün ile koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi.
"ÖZEL YA YALAN SÖYLÜYOR YA DA HABERİ YOK"
Özgür Özel'in iş birliği yapılmadığı yönündeki sözlerine tepki gösteren Sarı, açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sarı şöyle konuştu:
"Seçim tarihinin pazartesi değil de çarşamba günü yapılmasına birlikte karar verdik. Kamuoyunun önünde neyi saklıyoruz? Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor, ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi Genel Başkan Yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var demektir."
Yeni Parti lideri Özel'in "iş birliği yok" açıklamasına Sarı, Yaşar Tüzün ile birlikte alındığını söylediği kararları ve yapılan işlemleri işaret ederek karşı çıktı.
ADALAR'DA 3 CHP'Lİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Sarı'nın açıklamasındaki bir diğer başlık ise Adalar Belediye Meclisindeki oylama oldu.
Adalar'da 23 Eylül'de yapılan başkanvekilliği seçimi sonucunda belediye yönetimi AK Parti'ye geçti.
Sarı, CHP'nin seçime katılmama kararına rağmen üç CHP'li belediye meclis üyesinin oylamaya katılarak AK Parti adayına oy verdiğini söyledi.
Üç ismin parti kararına aykırı hareket ettiğini belirten Sarı, söz konusu üyelerin disipline sevk edildiğini açıkladı.
Sarı, "Bu arkadaşlarımız bizim seçime katılmama kararımıza rağmen seçime katıldılar ve AKP'ye oy verdiler. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz" dedi.
SARI'DAN İBB VURGUSU
CHP Sözcüsü Sarı, Yeni Parti ile birlikte hareket edilmesi konusunun önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından da önem taşıdığını söyledi.
Sarı, olası bir İBB başkanvekilliği seçimine ilişkin siyasi risk bulunduğunu savunarak iki partinin AK Parti karşısında birlikte hareket edebilmesini önemli gördüklerini belirtti. Bir gün önceki açıklamasında da İBB'nin AK Parti'ye geçmemesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söylemişti.
Özgür Özel ise Yeni Parti'nin CHP'de kalan ve kendi siyasi çizgilerine yakın isimleri parti değiştirmeye zorlamayarak gerekli sorumluluğu zaten gösterdiğini savundu. Özel, CHP'de kalan isimlere "bir ikilik olmasın da İBB tehlikeye girmesin" düşüncesiyle geçiş çağrısı yapmadıklarını ifade etti.
İKİ TARAFTAN ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR
Özgür Özel, Sarı'nın "iş birliği" tanımını reddederek, "Ne iş birliği?" dedi ve CHP yönetimiyle iş birliği yapmayacaklarını söyledi.
Müslim Sarı ise Adalar'daki sürecin Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile sürekli iletişim hâlinde, ortak kararlar alınarak yürütüldüğünü savundu.
Üsküdar'da başlayan ortak hareket Adalar'da da sürdü, ancak seçim kaybedilince iki parti arasındaki ittifak görüntüsü yerini sert hesaplaşmaya bıraktı. Özgür Özel "iş birliği yok" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışırken, Müslim Sarı "Kararları birlikte aldık" sözleriyle perdeyi araladı. Adalar'daki siyasi yenilginin ardından tarafların birbirini yalanlayan açıklamaları, "Başarısızlığın faturasını kim ödeyecek?" tartışmasını alevlendirdi.