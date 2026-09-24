İBB davasında Süleyman Atik’ten rüşvet beyanı: 250 bin dolar ve araçtan araca para teslimatını anlattı
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Süleyman Atik’in beyanları dikkat çekti. Atik, Tarabya Oteli dosyasında 250 bin dolar istendiğini, yaklaşık 150 bin doları bizzat teslim aldığını, Rotana projesinde ise 5 milyon dolarlık talebin gündeme geldiğini öne sürdü. Capacity AVM dosyasında 150 milyon TL’lik harç sürecini anlatan Atik, para teslimatlarının Basınköy’de araçtan araca yapıldığını söyledi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci celsesinin 23'üncü gününde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Süleyman Atik'in beyanları dikkat çekti. Atik, mahkemedeki savunmasında belediye bürokrasisindeki usulsüzlük iddialarından yüksek tutarlı para taleplerine, imar süreçlerinden para teslimatlarına kadar birçok başlıkta ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
RESMİ GÖREVLERİ YOKTU, İMAR DOSYALARINDA DEVREYE GİRDİLER
Boğaziçi öngörünüm bölgesi ve eski eser yapılar konusunda uzman olduğunu belirten Süleyman Atik, 2019 yerel seçimlerinin ardından İBB bünyesindeki bazı imar dosyalarında Fatih Keleş ve Yakup Öner ile temas kurduğunu söyledi.
Tıkandığını belirttiği dosyaların çözümü için önce Yakup Öner'e gittiğini anlatan Atik, teknik konuların ardından Fatih Keleş ile görüşme sağladığını ifade etti.
Duruşma savcısının, "Fatih Keleş ve Yakup Öner'in resmi bir görevi var mıydı?" sorusuna "Yoktu." yanıtını veren Atik, sürecin nasıl işlediğini şu sözlerle anlattı:
"Teknik hususları Yakup Öner'e götürürdüm. O 'tamam' derse Fatih Keleş'ten randevu talep ederdim. Fatih Keleş nakit ya da sosyal destek adı altında bir rakam iletir, kabul edilirse süreç başlardı."
"BEN BU KONULARI BİZZAT BAŞKAN İLE KONUŞURUM"
Atik, savcının soruları üzerine Yakup Öner ile yaptığı bir görüşmenin ayrıntılarını da mahkemede anlattı.
Para meselesiyle ilgili Öner'e bir teklif ilettiğini söyleyen Atik, aldığı yanıtı şöyle aktardı:
"Sen kimsin? Ben bu konuları bizzat Başkan ile konuşurum, ödememi ondan alırım. Piyasadan bir avukatla, mimarla böyle bir hukuka girmem."
TARABYA OTELİ DOSYASINDA 250 BİN DOLAR İDDİASI
Süleyman Atik'in mahkemedeki beyanlarında MFB Tarabya Otel'e ilişkin süreç de gündeme geldi.
Atik, otelde bulunduğunu söylediği ruhsata aykırılıkların görmezden gelinmesi ve onay verilmesi karşılığında 250 bin dolar talep edildiğini öne sürdü.
Paranın yaklaşık 125-150 bin dolarlık ilk bölümünü E-5 üzerinde belirlenen bir noktada teslim aldığını ve daha sonra ilgili kişilere ulaştırdığını belirten Atik, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Fatih Keleş buradaki aykırılıklara göz yumulması için bir rakam söyledi. Hatta 'Ağabey bu rakam çok düşük değil mi?' dedim. Bana 'Başkan Bey Malatya ziyaretinde kendisiyle tanışmış, depremde desteği olmuş.' dedi. Sonra tahsilat için bana numara verdiler. E-5 üstünde bir yerde yaklaşık 150 bin dolar civarını alıp ilettim."
BASINKÖY'DE ARAÇTAN ARACA PARA TESLİMATI
Atik, para teslimatlarının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin de ayrıntılı beyanda bulundu.
Fatih Keleş'in akrabası olduğunu söylediği Zafer Keleş ile Basınköy Plevne Sokak'ta buluştuklarını belirten Atik, görüşmelerin sabah saatlerinde ve önceden belirlenen düzende yapıldığını anlattı.
Atik, teslimatlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sokağa giderdik, birbirimizi aramadan tam saatinde buluşurduk. Araçtan inip sohbet etmek yoktu, parayı araçtan araca teslim eder, hemen ayrılırdım."
CAPACITY AVM DOSYASINDA 150 MİLYON TL'LİK SÜREÇ
Savunmasının devamında Capacity AVM ile Bakırköy Belediyesi arasındaki imar ve statik sorunlara değinen Atik, belediye yetkilileri, hukukçular ve AVM temsilcilerinin katıldığı toplantılarda arabuluculuk yaptığını söyledi.
Atik'in beyanına göre, AVM'deki statik sorunların giderilmesi ve imar barışıyla bağlantılı işlemlerin resmi yollarla çözülmesi durumunda yaklaşık 150 milyon TL tutarında harç çıkabileceği taraflara iletildi.
AVM yönetiminin söz konusu bedeli tek seferde ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine farklı bir formülün gündeme geldiğini anlatan Atik, belediyeye ait arka bölümdeki otopark alanının yapımının AVM tarafından üstlenilmesi ve maliyetin ödemeden mahsup edilmesinin konuşulduğunu belirtti.
Atik, AVM yönetiminin gayriresmi ödeme ve otopark inşası önerisini kabul etmediğini, daha sonra hukuki yollara başvurduğunu ifade etti.
"MESELE RÜŞVET DEĞİL, STATİK PROBLEMDİ"
Capacity AVM sürecine ilişkin dava dosyasına giren ses kayıtlarının kesildiğini ve montajlandığını savunan Süleyman Atik, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.
Atik, söz konusu dosyaya ilişkin savunmasında, "Mesele rüşvet değil, statik problemdi." ifadelerini kullandı.
ROTANA PROJESİNDE 5 MİLYON DOLAR İDDİASI
Atik'in gündeme getirdiği bir diğer dosya ise Şişli Bomonti'deki Rotana projesi oldu.
Projeyle ilgili uyuşmazlığın çözümü için belediye tarafından 5 milyon dolar talep edildiğini öne süren Atik, firmanın talebi üzerine konuyu incelemeye başladığını söyledi.
Ancak belediye kanadından kendisine "Bu işe girme." yönünde uyarılar geldiğini ileri süren Atik, bunun üzerine süreçten çekildiğini ifade etti.
İMAMOĞLU VE KELEŞ'TEN ATİK'E SORU GELMEDİ
Süleyman Atik'in mahkemedeki beyanlarının tamamlanmasının ardından tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş, Atik'e herhangi bir soru yöneltmedi.
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