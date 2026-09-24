Atik’in beyanları sonrası İmamoğlu ve Keleş sessiz kaldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

TARABYA OTELİ DOSYASINDA 250 BİN DOLAR İDDİASI

Süleyman Atik'in mahkemedeki beyanlarında MFB Tarabya Otel'e ilişkin süreç de gündeme geldi.

Atik, otelde bulunduğunu söylediği ruhsata aykırılıkların görmezden gelinmesi ve onay verilmesi karşılığında 250 bin dolar talep edildiğini öne sürdü.

Paranın yaklaşık 125-150 bin dolarlık ilk bölümünü E-5 üzerinde belirlenen bir noktada teslim aldığını ve daha sonra ilgili kişilere ulaştırdığını belirten Atik, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Fatih Keleş buradaki aykırılıklara göz yumulması için bir rakam söyledi. Hatta 'Ağabey bu rakam çok düşük değil mi?' dedim. Bana 'Başkan Bey Malatya ziyaretinde kendisiyle tanışmış, depremde desteği olmuş.' dedi. Sonra tahsilat için bana numara verdiler. E-5 üstünde bir yerde yaklaşık 150 bin dolar civarını alıp ilettim."

BASINKÖY'DE ARAÇTAN ARACA PARA TESLİMATI

Atik, para teslimatlarının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin de ayrıntılı beyanda bulundu.

Fatih Keleş'in akrabası olduğunu söylediği Zafer Keleş ile Basınköy Plevne Sokak'ta buluştuklarını belirten Atik, görüşmelerin sabah saatlerinde ve önceden belirlenen düzende yapıldığını anlattı.

Atik, teslimatlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa giderdik, birbirimizi aramadan tam saatinde buluşurduk. Araçtan inip sohbet etmek yoktu, parayı araçtan araca teslim eder, hemen ayrılırdım."