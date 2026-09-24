BM önünde Netanyahu'yu protesto ediyordu! Hollywood yıldızı Susan Sarandon gözaltına alındı
Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını protesto etmek için New York'ta düzenlenen gösterilere katılan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon, yaklaşık 100 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Manhattan'daki eylemde Sarandon'ın yanı sıra oyuncu Hannah Einbinder ve bazı New Yorklu siyasi figürlerin de NYPD ekiplerince polis nezaretine alındığı bildirildi.
Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde konuşmasına yönelik protestolara katılan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon, gözaltına alındı.
HOLLYWOD YILDIZI GÖZALTINA ALINDI
Sarandon, Birleşmiş Milletler yakınlarındaki bir protesto sırasında, aralarında tanınmış New Yorklu siyasi figürler ve ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişiyle birlikte polis gözetimine alındı.
Manhattan'daki olay yerinde bulunan muhabirler, Sarandon ile aktör Hannah Einbinder'in NYPD (New York Polis Departmanı) memurları tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
Yerel haber raporlarına göre, New York Şehri Belediye Meclisi üyeleri Chi Osse ve Jen Gutierrez, NY-13 kongre adayı Darializa Avila Chevalier ve komedyen Caleb Hearon da polis memurlarının yanında görüldü.
YÜZLERCE PROTESTOCU BM ÖNÜNDE
Yüzlerce protestocu, Binyamin Netanyahu'nun dünya liderlerine yapacağı konuşmayı protesto etmek amacıyla, BM Genel Kurulu'na yakın olan 39. Cadde yakınındaki First Avenue'da (Birinci Cadde) toplandı.