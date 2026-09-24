Susan Sarandon. Fotoğraf: Reuters

HOLLYWOD YILDIZI GÖZALTINA ALINDI

Sarandon, Birleşmiş Milletler yakınlarındaki bir protesto sırasında, aralarında tanınmış New Yorklu siyasi figürler ve ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişiyle birlikte polis gözetimine alındı.

Manhattan'daki olay yerinde bulunan muhabirler, Sarandon ile aktör Hannah Einbinder'in NYPD (New York Polis Departmanı) memurları tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Yerel haber raporlarına göre, New York Şehri Belediye Meclisi üyeleri Chi Osse ve Jen Gutierrez, NY-13 kongre adayı Darializa Avila Chevalier ve komedyen Caleb Hearon da polis memurlarının yanında görüldü.