İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen usulsüz vatandaşlık soruşturmasında gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 52 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığını usulsüz işlemlerle elde ettiği belirlenirken, 72 milyon 250 bin dolarlık gayrimenkul işlemi de incelemeye alındı.

İstanbul merkezli 13 ilde sahte belgelerle vatandaşlık operasyonu kapsamında 26 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA) 1070 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İÇİN İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklulara yönelik bazı gayrimenkul satışlarının muvazaalı olduğu yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 1070 yabancı uyruklu kişinin usulsüz işlemler sonucunda Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi. Başsavcılık, söz konusu vatandaşlıkların iptaline yönelik idari sürecin başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan tespitlere göre, usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı anlaşılmış olup, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır."