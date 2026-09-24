İstanbul merkezli sahte vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 82 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Soruşturmada, muvazaalı gayrimenkul işlemleriyle 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenirken, 72 milyon 250 bin dolarlık işlem de incelemeye alındı.
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen usulsüz vatandaşlık soruşturmasında gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 52 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığını usulsüz işlemlerle elde ettiği belirlenirken, 72 milyon 250 bin dolarlık gayrimenkul işlemi de incelemeye alındı.
1070 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İÇİN İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklulara yönelik bazı gayrimenkul satışlarının muvazaalı olduğu yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 1070 yabancı uyruklu kişinin usulsüz işlemler sonucunda Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi. Başsavcılık, söz konusu vatandaşlıkların iptaline yönelik idari sürecin başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan tespitlere göre, usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı anlaşılmış olup, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır."
72 MİLYON 250 BİN DOLARLIK İŞLEM İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden alınan kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer belgeler birlikte incelendi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, bazı alım ve satımlarda aracı şirketlerin veya satıcıların mali kaynaklarının kullanıldığı tespit edildi.
Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği ve bu yolla 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler gerçekleştirildiği belirtildi.
26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
İfadelerinin ardından 7'si başka suçtan tutuklu olmak üzere 52 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Biri başka suçtan tutuklu 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.
Hakimlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından 26 şüpheli tutuklandı.
2 BİN 11 TAŞINMAZ VE 86 ARACA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 88 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 78 adres ve şirkette arama yapıldı.
Operasyonlarda 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'daki bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat, 42 banka hesabı ve 30 anonim şirkete el konuldu. Şirketlere kayyum atandı.
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçları kapsamında sürdürülüyor.
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