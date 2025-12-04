Trabzonspor'un istediği yıldıza taraftar saldırdı! Transferde fırsat zamanı

Jeremie Boga (Fransız basını) 5 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZ RAPORU Saldırı sonrası Boga'nın tüm vücudunda darbe izleri bulunduğu, kendisini korumakta güçlük çektiği ve olayın şokunu üzerinden atamadığı aktarıldı. Oyuncunun yakın çevresi, fiziksel saldırının ciddiyetine vurgu yaparken, Boga'ya 5 gün iş göremez raporu verildiği ifade edildi. Bu travmatik olayın, yıldız futbolcunun Nice'ten ayrılma kararını hızlandırdığı belirtiliyor.

Jeremie Boga (Nice) BOGA: "NICE FORMASIYLA DEVAM ETMEK İSTEMİYORUM" RMC Sport, saldırı sonrasında Jeremie Boga'nın Nice formasıyla kariyerini sürdürmek istemediğini duyurdu. Yaşananların profesyonel ve kişisel açıdan kabul edilemez olduğunu düşünen kanat oyuncusunun, kulüplerle yapılacak görüşmelere sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'un yaz döneminde transfer için hamle yaptığı Boga'nın bu kez Türkiye'ye gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Jeremie Boga (Takvim.com.tr Arşiv) ÇOK YÖNLÜ BİR OFANSİF PROFİL 1.72 boyundaki Jeremie Boga, sadece sol kanat değil; 10 numara ve forvet arkası bölgelerinde de oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu. Bu sezon Nice formasıyla 20 maçta 17 kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız isim, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Savunma arkası koşuları, birebirde adam geçme becerisi ve yaratıcılığıyla dikkat çeken Boga'nın piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde.

Jeremie Boga (Takvim.com.tr Arşiv) TEKKE'NİN EN ÇOK İSTEDİĞİ OYUNCUYDU Bordo-mavili yönetim, özellikle yaz döneminde Fatih Tekke'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği Boga için yeni bir fırsat doğduğunu düşünüyor. Oyuncunun 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunsa da Nice'in bu olay sonrası transfere daha sıcak bakabileceği değerlendiriliyor.