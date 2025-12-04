Trabzonspor'un istediği yıldıza taraftar saldırdı! Transferde fırsat zamanı
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, transfer konusunda temaslarını sıklaştırdı. Yazın bitirilemeyen bir yıldız futbolcu için fırsat adeta ayağa geldi. İşte detaylar...
Kış transfer dönemine yönelik çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, özellikle sol kanat hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke, bu mevkide Kazeem Olaigbe'den beklediği performansı alamazken, Ernest Muçi ve Felipe Augusto gibi isimleri de deneyerek çözüm aradı. Ancak farklı denemelere rağmen istenen etki sağlanamadı. Bu doğrultuda bordo-mavili yönetim, ocak ayında mutlaka kaliteli bir sol kanat oyuncusunu kadroya katmak istiyor.
TEKKE'NİN YAZ DÖNEMİNDEN BERİ FAVORİSİ
Trabzonspor'un yeniden radarına aldığı isim ise tanıdık: Jeremie Boga. Yaz transfer döneminde uzun süre gündemde kalan ve Tekke'nin "çok istiyoruz" diyerek açıkça dile getirdiği yıldız oyuncu için o dönem olumlu ilerleme sağlanamamıştı. Nice forması giyen 28 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, yaşanan son olayların ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu da Trabzonspor için yeniden önemli bir fırsat doğuruyor.
NICE'DE TARAFTAR ŞİDDETİ
Fransız basını RMC Sport'un haberine göre, Nice'in son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası takım üzerinde artan baskı, Boga ve bazı futbolculara yönelik şiddete dönüştü. Pazar günü maç dönüşünde tesislere gelen takım otobüsü, öfkeli taraftar grubunun hedefi oldu. Oyuncular otobüsten inerken 5 ila 10 kişilik bir grup tarafından tekme, yumruk ve tükürükle saldırıya uğradı. Jeremie Boga, Terem Moffi ve sportif direktör Florent Ghisolfi bu olaydan fiziksel olarak etkilendi.
5 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZ RAPORU
Saldırı sonrası Boga'nın tüm vücudunda darbe izleri bulunduğu, kendisini korumakta güçlük çektiği ve olayın şokunu üzerinden atamadığı aktarıldı. Oyuncunun yakın çevresi, fiziksel saldırının ciddiyetine vurgu yaparken, Boga'ya 5 gün iş göremez raporu verildiği ifade edildi. Bu travmatik olayın, yıldız futbolcunun Nice'ten ayrılma kararını hızlandırdığı belirtiliyor.
BOGA: "NICE FORMASIYLA DEVAM ETMEK İSTEMİYORUM"
RMC Sport, saldırı sonrasında Jeremie Boga'nın Nice formasıyla kariyerini sürdürmek istemediğini duyurdu. Yaşananların profesyonel ve kişisel açıdan kabul edilemez olduğunu düşünen kanat oyuncusunun, kulüplerle yapılacak görüşmelere sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'un yaz döneminde transfer için hamle yaptığı Boga'nın bu kez Türkiye'ye gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR OFANSİF PROFİL
1.72 boyundaki Jeremie Boga, sadece sol kanat değil; 10 numara ve forvet arkası bölgelerinde de oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu. Bu sezon Nice formasıyla 20 maçta 17 kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız isim, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Savunma arkası koşuları, birebirde adam geçme becerisi ve yaratıcılığıyla dikkat çeken Boga'nın piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde.
TEKKE'NİN EN ÇOK İSTEDİĞİ OYUNCUYDU
Bordo-mavili yönetim, özellikle yaz döneminde Fatih Tekke'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği Boga için yeni bir fırsat doğduğunu düşünüyor. Oyuncunun 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunsa da Nice'in bu olay sonrası transfere daha sıcak bakabileceği değerlendiriliyor.
FRANSIZ KULÜBÜ ŞİDDETE KARŞI TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşanan olayların ardından Nice kulübü resmi bir açıklama yayımlayarak şiddeti kınadı. Açıklamada, "Takımın kötü sonuçları sonrası taraftarların öfkesini anlıyoruz ancak bu tür saldırılar kesinlikle kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Olayların ardından teknik direktör Franck Haise'in istifayı değerlendirdiği iddia edildi.
BOGA'NIN GÜÇLÜ YÖNLERİ
– Dripling yeteneği sayesinde savunmaları kolayca geçebiliyor.
– Hızlı, çevik ve ani yön değişikliklerinde etkili.
– Yaratıcı oyun kimliği ile hem şut hem kilit pas tehdidi oluşturuyor.
– Ofansif katkı potansiyeli yüksek; gol ve asist üretme kapasitesi var.
– Düşük yerçekimi merkezi sayesinde fiziksel temaslarda dengesini koruyabiliyor.
ZAYIF YÖNLERİ
– Hava toplarında dezavantaj yaşayabiliyor.
– Bazı şut tercihlerinde istikrarsızlık görülebiliyor.
– Savunma katkısı süreklilik göstermiyor.
– Yoğun baskı altında zaman zaman riskli kararlar alabiliyor.
TAKTİKSEL OLARAK NASIL KULLANILABİLİR?
Jeremie Boga, Trabzonspor'un oyun yapısına şu rollerle entegre edilebilir:
– İçe kat eden sol kanat: Hem şut hem pas açıları yaratabilir.
– Serbest ofansif rol: Savunma çizgisi yüksek rakiplere karşı dripling merkezli hücum belirleyicisi olabilir.
– Hızlı hücumlarda koşu tehdidi: Kontraya çıkışlarda önemli bir üstünlük sağlar.
– Set oyunlarında bağlantı oyuncusu: Kısa paslarla oyunun yönünü değiştirebilir.