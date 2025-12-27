Hülya avşar sürpriz bir rolle ekranlara dönüyor! otoriter fazilet

ATV 'nin yeni dizisi ' Aynı Yağmur Altında ', güçlü hikayesi ve kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Hülya Avşar , izleyicinin alışık olduğu rollerinin dışında, derinliği, etkisi ve görünüşüyle hikayenin yönünü belirleyen "Fazilet" karakterine hayat verecek. Fazilet, Ali Aydan'ın halası olarak dizinin en güçlü ve en sert kadın figürlerinden biridir. Dominant, bulunduğu her ortamda otoritesini hissettiren Fazilet, paraya ve statüye büyük önem verir. Her zaman şık, özenle stilize edilmiş kıyafet ve gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çeken karakter, dış görünüşüyle olduğu kadar mesafeli duruşuyla da çevresine sınırlar çizer.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE!

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir.

Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır...



Genç kuşağın sevilen isimleri Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan, dizinin kadrosunda yer alıyor.

"Aynı Yağmur Altında" çok yakında atv izleyicisi ile buluşacak.