O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı jüri üyeleri kimler? İşte yarışmaya katılan ünlü konuklar…

O Ses Türkiye Yılbaşı çekimleri başlayan yılbaşı özel bölümü, renkli performanslar ve beklenmedik düellolarla izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı 2026'ya katılan ünlüler kimler? İşte jüri üyeleri!

(Kaynak: Sosyal medya) O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2026'YA KATILAN ÜNLÜLER KİMLER? O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler netleşti. Pelin Akil'in de yarışmacılar arasında yer aldığı yılbaşı programında, kulis bilgilerini paylaşan Birsen Altuntaş'a göre Cihan Ünal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Yörük, Ava Yaman, Feyza Civelek ve Serra Arıtürk yılbaşı gecesinde performans sergileyecek isimler arasında bulunuyor.