O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı jüri üyeleri kimler? İşte yarışmaya katılan ünlü konuklar…

TV8’in yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 özel bölümünün jürileri ve konukları merak ediliyor. Yeni yıla müzik, eğlence ve sürprizlerle girmeye hazırlanan programda jüri koltuğuna oturacak isimler ve sahne alacak ünlü konuklar araştırılıyor. Peki O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı jüri üyeleri kimler?

O Ses Türkiye Yılbaşı çekimleri başlayan yılbaşı özel bölümü, renkli performanslar ve beklenmedik düellolarla izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı 2026'ya katılan ünlüler kimler? İşte jüri üyeleri!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2026'YA KATILAN ÜNLÜLER KİMLER?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler netleşti. Pelin Akil'in de yarışmacılar arasında yer aldığı yılbaşı programında, kulis bilgilerini paylaşan Birsen Altuntaş'a göre Cihan Ünal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Yörük, Ava Yaman, Feyza Civelek ve Serra Arıtürk yılbaşı gecesinde performans sergileyecek isimler arasında bulunuyor.

O SES TÜRKİYE 2026 YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelecek olan özel bölümde jüri kadrosu belli oldu. Hadise ve Murat Boz yeniden jüri koltuğuna otururken, Gupse Özay ve Giray Altınok ilk kez O Ses Türkiye jürisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

