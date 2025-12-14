Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.

Tuz Gölü kıyısında yürümek için gidilecek üç ilden biri hangisidir?

A- KIRŞEHİR

B- KIRIKKALE

C- KONYA

D-KARAMAN

CEVAP: C