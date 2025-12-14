Tuz Gölü kıyısında yürümek için gidilecek üç ilden biri hangisidir?
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümündeki başarılı yarışmacı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
Tuz Gölü kıyısında yürümek için gidilecek üç ilden biri hangisidir?
A- KIRŞEHİR
B- KIRIKKALE
C- KONYA
D-KARAMAN
CEVAP: C