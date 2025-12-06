PODCAST CANLI YAYIN

Ölümcül sır ortaya çıkıyor! Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece konusu ne, oyuncuları kimler?

Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece 2, vizyona girmesiyle birlikte izleyicilerin radarına girdi. Hafta sonu sinemaya gitmeyi planlayan birçok kişi, filmin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları araştırmaya başladı. Peki Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece 2 konusu ne, hangi hikayeyi anlatıyor? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?

Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece 2, gösterime girdikten sonra sinemaseverlerin ilgi odağı oldu.

Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece Filminin Konusu Ne?

Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece, gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını konu ediyor. Freddy Fazbear's Pizza, kaos ve eğlencenin hayat bulduğu bir aile restoranıdır.

Sorunlu bir güvenlik görevlisi olan Mike Schmidt, Freddy Fazbear's Pizza'da çalışmaya başlar. Gece vardiyasında çalışan Mike, işinin kolay geçeceğini düşünür. Ancak Mike işteki ilk gecesinde, gece vardiyasının üstesinden gelmenin sandığı kadar kolay olmayacağını anlar.

Gecenin karanlığı çöktüğünde, karanlık ve ölümcül bir sır ortaya çıkar; animatronik bebekler canlanır, psikopat katillere dönüşür ve şiddetli bir cinayet serisine başlar.

🎬 Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece Filminin Oyuncuları Kimler?

  1. Josh Hutcherson — Mike Schmidt
  2. Piper Rubio — Abby Schmidt
  3. Elizabeth Lail — Vanessa Shelly
  4. Matthew Lillard — Steve Raglan
  5. Mary Stuart Masterson — Aunt Jane
  6. Kat Conner Sterling — Maxine
  7. Lucas Grant — Garrett
  8. Christian Stokes — Hank
  9. Theodus Crane — Jeremiah
  10. Jessica Blackmore — Mike's Mom
  11. Joseph Poliquin — Carl
  12. Winston Bailey — Kim
  13. Ryan Reinike — Freddy's Security Guard
  14. Victoria Patenaude — Social Worker
  15. Kevin Foster — Freddy Fazbear
  16. Jess Weiss (II) — Chica
  17. Jade Kindar-Martin — Bonnie

