Sinemaseverler ekran başına: Buz Devri saat 20.00'de...

ATV yayınlandığı sinema filmleriyle ekrana renk katmaya devam ediyor. Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek olan "Buz Devri"nin konusu şöyle; Buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesinin korkunç dünyasında bir başlarına olan zavallı hayvanlar, buzullardan korunmak için güneye göç etmektedir. Bunlara katılmayan iki kişi vardır: İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve tembel Sid. Bu ikisine, savunmasız ve ailesine kavuşması gereken bir insan yavrusu eklenince, insanlardan intikam almaya and içmiş keskin dişli kaplan Diego da, istenmediği bu garip ekibe dâhil olur. Ve böylece tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası başlar.