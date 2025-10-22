Kuruluş Orhan izleyicileri diziden memnun kalacak

Kuruluş Orhan" dizisinde Bursa Tekfur'u Saroz karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Burak Sergen hazırlık süreci ve projeyİ anlattı.



SENARYO HEYECANLANDIRDI

Sergen, "Özellikle kılıca konservatuar yıllarımdan oldukça aşinayım" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Sergen, "Şehrine aşık bir yönetici ve Osmanlı'yı o dönemde en fazla zorlayan tekfur" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Bu sezon atv izleyicileri baya hoşnut kalacak" sözleriyle noktaladı.



GÜÇLÜ VE DİŞLİ BİR KARAKTER

Dizide Şahinşah Bey'in eşi 'Didar' karakterine canlandıracak olan başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı, "Özellikle binicilik eğitiminde bir canlıyla iletişim kurmak çok güzel" diyerek sözlerine devam etti. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Kıranlı, "Dişli ve güçlü bir karakter, eşi ve evladı için her şeyi yapabilir" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını, "atv izleyicileri diziyi severek ve ilgiyle takip edecek" sözleriyle noktaladı.

Başrolünü 'Orhan Bey' karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği dizi, hikâyesiyle Çarşamba'ya damga vuracak.