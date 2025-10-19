PODCAST CANLI YAYIN

Hangisi Denizli yaşayan bir özel güvenlik görevlisi olan 44 yaşındaki Osman Gürcü'nün Guiness Dünya Rekorları'na girmiş bir rekoru değildir?

ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle büyük heyecan yarattı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada, bir yarışmacı büyük ödül yolundaki en zorlu soruya ulaştı. Stüdyoda nefesler tutulurken o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hangisi Denizli yaşayan bir özel güvenlik görevlisi olan 44 yaşındaki Osman Gürcü'nün Guiness Dünya Rekorları'na girmiş bir rekoru değildir?

Televizyonun en çok izlenen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da ekranlara damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın yönettiği yarışmada, yarışmacının final sorusuna yaklaşması stüdyoda büyük bir heyecan yarattı.

Hangisi Denizli yaşayan bir özel güvenlik görevlisi olan 44 yaşındaki Osman Gürcü'nün Guiness Dünya Rekorları'na girmiş bir rekoru değildir?

A- EN UZUN MESAFE SERVİSİ

B- EN UZAK KAUÇUK TAVUK FIRLATMA

C- BASKETBOLDA EN UZAK MESAFELİ HUKŞAT

D- FUTBOLDA EN UZAK MESAFELİ TAÇ ATIŞI

CEVAP: D

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Sandıklar kapandı! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman | Başkan Erdoğan'dan açıklama
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan katliam tehdidi
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"
Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller"
Bir çatışma daha Türkiye öncülüğünde sona erdi! Afganistan ve Pakistan anlaşmaya vardı!
Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar
Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi! "Galatasaray bu lige fazla geliyor"
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”