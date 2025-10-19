Televizyonun en çok izlenen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da ekranlara damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın yönettiği yarışmada, yarışmacının final sorusuna yaklaşması stüdyoda büyük bir heyecan yarattı.

Hangisi Denizli yaşayan bir özel güvenlik görevlisi olan 44 yaşındaki Osman Gürcü'nün Guiness Dünya Rekorları'na girmiş bir rekoru değildir?

A- EN UZUN MESAFE SERVİSİ

B- EN UZAK KAUÇUK TAVUK FIRLATMA

C- BASKETBOLDA EN UZAK MESAFELİ HUKŞAT

D- FUTBOLDA EN UZAK MESAFELİ TAÇ ATIŞI

CEVAP: D