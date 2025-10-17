Aynadaki Yabancı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben karım kızım annesine kavuşacak!

Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümünden yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Defne (Azra), evde eski bir parfüm şişesini bulunca bir şeyler hatırlamaya başlar. Bu an, geçmişin sessiz izlerini yeniden canlandırır. Barış ise, Defne'nin Emirhan'a karşı hâlâ bir şeyler hissedip hissetmediğini merak eder. Defne'nin kafası karışıktır, kalbiyle ile aklı arasında sıkışıp kalmıştır. "Akıl unutsa da kalp unutmaz" diyerek Leyla'ya sarılması ise herkesin aklında bir soru işareti bırakır.

Kaynak: atv Bu sırada Emirhan'ın Defne'den etkilenmeye başladığını fark eden Mihri, içinde büyüyen kıskançlıkla harekete geçer. Emirhan'a olan gizli aşkı, onu karanlık bir oyuna sürükler. Mihri, Defne'yi hırsızlıkla suçlayarak onu hapse attırmaya çalışır. Böylece Emirhan'ı ondan uzak tutabileceğini düşünür.