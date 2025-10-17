Aynadaki Yabancı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben karım kızım annesine kavuşacak!

PODCAST CANLI YAYIN

atv’nin Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği sevilen dizisi Aynadaki Yabancı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümünden yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Defne (Azra), evde eski bir parfüm şişesini bulunca bir şeyler hatırlamaya başlar. Bu an, geçmişin sessiz izlerini yeniden canlandırır. Barış ise, Defne'nin Emirhan'a karşı hâlâ bir şeyler hissedip hissetmediğini merak eder. Defne'nin kafası karışıktır, kalbiyle ile aklı arasında sıkışıp kalmıştır. "Akıl unutsa da kalp unutmaz" diyerek Leyla'ya sarılması ise herkesin aklında bir soru işareti bırakır.

Bu sırada Emirhan'ın Defne'den etkilenmeye başladığını fark eden Mihri, içinde büyüyen kıskançlıkla harekete geçer. Emirhan'a olan gizli aşkı, onu karanlık bir oyuna sürükler. Mihri, Defne'yi hırsızlıkla suçlayarak onu hapse attırmaya çalışır. Böylece Emirhan'ı ondan uzak tutabileceğini düşünür.

Ancak Defne, kendisine kurulan bu oyunun farkına varır. Şimdi hem masumiyetini kanıtlamak hem de gerçeği ortaya çıkarmak zorundadır. Peki, Defne suçsuz olduğunu ispatlayabilecek midir? Yoksa Mihri'nin kurduğu bu tehlikeli oyun, her şeyi geri dönülmez bir hale mi getirecektir?

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme, başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

