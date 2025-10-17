PODCAST CANLI YAYIN
“Kalp Unutmazmış…” Aynadaki Yabancı 3. bölüm 2. fragmanıyla nefes kesti! Hemen izle!

“Kalp Unutmazmış…” Aynadaki Yabancı 3. bölüm 2. fragmanıyla nefes kesti! Hemen izle!

Defne geçmişiyle yüzleşiyor, Barış gerçeği öğreniyor! “Akıl unutsa da kalp unutmazmış…” Aynadaki Yabancı 3. Bölüm 2. Fragman yayında.

Defne'nin geçmişine dair sır perdesi aralanırken, Barış artık gerçeği biliyordur: Defne, Azra Karaaslan'dır. Tam itiraf etmek üzereyken Emirhan'ın yanında gördüğü tehlikeli bir yüz onu durdurur. Kalbiyle vicdanı arasında kalır; sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı?

Öte yandan Emirhan'ın tekinsiz olduğunu düşünen Barış, niyetini anlamak için yakın olmanın yollarını arar ve kendini ona meydan okurken bulur. Peki aralarındaki bu rekabetin kazananı kim olacaktır?

Defne ise tüm bu bilinmezliği açığa kavuşturmak için kendisi olduğundan habersiz Azra'nın peşine düşer ve Leyla'yı da planına dahil ederek büyük bir risk alır. Bu hamlesiyle Emirhan'ın öfkesinin hedefi olur. Ancak Defne ne pahasına olursa olsun, Leyla için korkmadan kafa tutar. Cesaretiyle Emirhan'ın ilgisini çeker. Yaşananların üzerine kızının gönlünü almak isteyen Emirhan; Defne ve Leyla ile birlikte yıllar önce Azra'ya evlilik teklif ettiği Kız Kulesi'ne giderler. Fakat bu yolculuk Defne için de bir yüzleşmeye dönüşür. Geçmişe dair anlatılan her detay, unutulmuş anıları bir bir su yüzüne çıkartır. Ve o anda duyduğu tek bir cümle, ona Azra olduğunu hatırlatır. Ölüm bizi ayırana dek…

Bunlar da Var

Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle