Taşacak Bu Deniz dizisi nerede ve hangi şehirde çekiliyor soruları araştırılıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizi, izleyicisi ile her Cuma buluşuyor. Peki Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri, Karadeniz'in incisi Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Dizi için kentin Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde bulunan doğal güzelliklere sahip yaylalar, ormanlık alanlar ve sahil şeritleri tercih edildi.

(Kaynak: Taşacak Bu Deniz)

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki köklü ailenin yıllardır süren hesaplaşmasını ekrana taşıyor. Adil ve Esme arasındaki geçmişten gelen kin, aileler arasındaki çatışmalarla yeniden alevlenirken; olaylar beklenmedik biçimde iç içe geçiyor. Bu karmaşanın ortasında kalan karakterler, bir yandan nefretin sınırlarını zorlarken diğer yandan kalplerindeki sevgiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Dağların sertliğiyle denizin fırtınalı ruhunu birleştiren dizi, aşk, intikam ve hayatta kalma temalarını sürükleyici bir hikâyede buluşturuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Senaryosu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzası taşıyor. Duygusal yoğunluğu ve etkileyici atmosferiyle Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi Karadeniz'in dalgaları kadar güçlü bir hikâyenin içine çekmeye hazırlanıyor.