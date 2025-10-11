PODCAST CANLI YAYIN

Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor?

TRT 1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz” dizisi nerede çekildiği seyirciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı yapım, hem güçlü hikayesi hem de etkileyici çekim mekanlarıyla dikkat çekiyor. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi:
Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor?

Taşacak Bu Deniz dizisi nerede ve hangi şehirde çekiliyor soruları araştırılıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizi, izleyicisi ile her Cuma buluşuyor. Peki Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor?

(Kaynak: Taşacak Bu Deniz)(Kaynak: Taşacak Bu Deniz)

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri, Karadeniz'in incisi Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Dizi için kentin Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde bulunan doğal güzelliklere sahip yaylalar, ormanlık alanlar ve sahil şeritleri tercih edildi.

(Kaynak: Taşacak Bu Deniz)(Kaynak: Taşacak Bu Deniz)

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki köklü ailenin yıllardır süren hesaplaşmasını ekrana taşıyor. Adil ve Esme arasındaki geçmişten gelen kin, aileler arasındaki çatışmalarla yeniden alevlenirken; olaylar beklenmedik biçimde iç içe geçiyor. Bu karmaşanın ortasında kalan karakterler, bir yandan nefretin sınırlarını zorlarken diğer yandan kalplerindeki sevgiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Dağların sertliğiyle denizin fırtınalı ruhunu birleştiren dizi, aşk, intikam ve hayatta kalma temalarını sürükleyici bir hikâyede buluşturuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Senaryosu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzası taşıyor. Duygusal yoğunluğu ve etkileyici atmosferiyle Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi Karadeniz'in dalgaları kadar güçlü bir hikâyenin içine çekmeye hazırlanıyor.

(Kaynak: Taşacak Bu Deniz)(Kaynak: Taşacak Bu Deniz)

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak)


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Aynadaki Yabancı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Lisede 2+2 modeli! Kaç yıl zorunlu olacak?
Yerli doğalgazda yeni dönem: Türkiye ihracata geçmeye hazırlanıyor
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Trump’tan Çin’e sert misilleme: “Görüşmemiz için bir neden kalmadı”
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
AK Parti itiraz etmişti! CHP'nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...