Aşk ve Gözyaşı 2. bölümde duygu fırtınası: Meyra ve Selim aşkta yeniden buluştu!

Aşk ve Gözyaşı’nın ikinci bölümünde, Meyra’nın üç ay ömrünün kaldığını öğrenen Selim, onunla geçmişte yaşadıkları güzel günleri hatırlarken ekrana duygu yüklü anlar yansıdı. Cem Adrian’ın unutulmaz parçası “Seni Sevmek”in eşlik ettiği sahne kalplere dokundu. Sosyal medyada beğeni dolu yorumlar alan bu anlar, izleyicilere hem hüzün hem de derin bir romantizm yaşattı.

Giriş Tarihi:
Başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un üstlendiği Aşk ve Gözyaşı, dün akşam 2. bölümüyle atv izleyicisi ile buluştu.

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim'in Meyra'ya olan tavırları değişince herkes meraklandı. Boşanmaktan vazgeçen Selim, son ana kadar Meyra'ya destek olmaya kararlıydı. Doktoruyla konuşup alternatif tedavileri araştırmaya başladı. Ancak Aksel ailesindeki entrikalar, Meyra'nın eski sevgilisi Ercan Sezer'in gelişiyle iyice karıştı.

Amerikalı büyük bir şirketin yatırım danışmanı olan Ercan'ın da aile etkinliğine davet edilmesi Selim'in canını sıktı. Ercan, Meyra'ya hala ilgisi olduğunu göstermekten kaçınmadı. Annesi ile Meyra'nın arası ise arsa yüzünden iyice gerildi.

Hissesi olan arsayı AVM yerine oğlunun oteline vermek isteyen anneye karşı Selim, Meyra'nın yanında durdu. Avda ise Meyra'nın üzerine yaban domuzu geldi, Selim son anda onu kurtardı. Son yıllarda birbirlerinden uzaklaşan ikili, ilk kez duygusal olarak yakınlaştı.

Güçlü kadrosu, sürükleyici hikâyesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle beğeni kazanan Aşk ve Gözyaşı, her Cuma atv'de ekranlara gelmeye devam ediyor.


