Aşk ve Gözyaşı 2. bölümde duygu fırtınası: Meyra ve Selim aşkta yeniden buluştu!

Selim'in Meyra'ya olan tavırları değişince herkes meraklandı. Boşanmaktan vazgeçen Selim, son ana kadar Meyra'ya destek olmaya kararlıydı. Doktoruyla konuşup alternatif tedavileri araştırmaya başladı. Ancak Aksel ailesindeki entrikalar, Meyra'nın eski sevgilisi Ercan Sezer'in gelişiyle iyice karıştı.

Kaynak: atv

Amerikalı büyük bir şirketin yatırım danışmanı olan Ercan'ın da aile etkinliğine davet edilmesi Selim'in canını sıktı. Ercan, Meyra'ya hala ilgisi olduğunu göstermekten kaçınmadı. Annesi ile Meyra'nın arası ise arsa yüzünden iyice gerildi.