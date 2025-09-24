PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! "Derbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozuldu"

24 yaşındaki Eylül Sultan Ganer, 20 yıl önce 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 2006 yılında annesi ve babasının boşandıklarını söyleyen Eylül Sultan Ganer, bir daha da babasından haber alamadığını belirtti. Canlı yayında sürpriz bir gelişme yaşandı ve Hasan Basri Ganer, Müge Anlı ve ekibi sayesinde 20 dakika içinde bulundu. Ancak babanın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Baba bugün canlı yayına gelerek, dün dediklerinden pişman olduğunu belirtti. Öte yandan babanın geçmişe dair yaptıkları açıklamalar da stüdyo tarafından garip karşılandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Eylül 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2025 , 10:36
20 yıllık hasret Müge Anlı’da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! Derbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozuldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
24 yaşındaki Eylül Sultan Ganer, 20 yıl önce 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 2006 yılında annesi ve babasının boşandıklarını söyleyen Eylül Sultan Ganer, bir daha da babasından haber alamadığını belirtti. Hayat yolunda yaşadığı kırılma anlarında baba yokluğunu derinden hissettiğini söyleyen 24 yaşındaki genç kız, babasına seslendi.


SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Canlı yayında sürpriz bir gelişme yaşandı: Eylül Ganer'in babası Hasan Basri Ganer, program ekibi tarafından yalnızca 20 dakika içinde bulundu. Ancak buluşma beklenildiği gibi duygusal bir an olarak gerçekleşmedi; Hasan Ganer'in sözleri izleyenleri şoke etti.

20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! ʺDerbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozulduʺ (Kaynak: Atv)20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! ʺDerbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozulduʺ (Kaynak: Atv)

"DERBİ YÜZÜNDEN ARAMIZ BOZULDU"

Baba Hasan Basri Ganer yayın sonrası Müge Anlı ekibine yaptığı röportajında, yanlış anlaşıldığını belirtti. Yayında sesini alamadığını ve anlaşamadıklarını belirtti. Öte yandan babanın neden aralarının bozulduğuna dair kullandığı sözler ayrı bir şok etkisi yarattı. Baba Hasan ganer, oğlunun farklı takım tuttuğu için aralarının bozulduğunu dile getirdi.

20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! ʺDerbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozulduʺ (Kaynak: Atv)20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! ʺDerbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozulduʺ (Kaynak: Atv)

"BENİ DONÖR OLARAK KULLANDI"

20 dakikada bulunan Hasan Basri Ganer boşandığı eşinin kendisini çocuk yapmak için kullandığını evliliklerinde probelm olduğunu ifade etti. Baba Ganer, hala karısına aşık olduğunu da anlattı.

20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! ʺDerbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozulduʺ (Kaynak: Atv)20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! ʺDerbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozulduʺ (Kaynak: Atv)

20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! Burnunuzun dibindeydim20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! Burnunuzun dibindeydim
20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! "Burnunuzun dibindeydim"

CANLI YAYINDA KAVUŞTULAR

20 yıllık hasret Müge Anlı yayınında son buldu. Baba Hasan Basri Ganer stüdyoya gelerek baba hasreti çeken kızına sarıldı. Baba Hasan basri Ganer ile birlikte babaanne ve amca da Eylül ile buluşmak üzere stüdyoya geldi.

20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! ʺDerbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozulduʺ (Kaynak: Atv)20 yıllık hasret Müge Anlı'da son bulmuştu! Babanın açıklamaları şoke etti ! ʺDerbi yüzünden 5 yaşındaki oğlumla aramız bozulduʺ (Kaynak: Atv)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR’lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji’den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Galatasaray’dan ocak bombası! İşte ilk hedef
İşte Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze’deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Fener Avrupa’da yanacak! Tedesco’dan Zagreb’e farklı 11
Başkan Erdoğan BM’de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan New York’ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump’la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Mansur Yavaş ve CHP’yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB’deki kamu zararı tescillendi
Son dakika: BM’de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: Amacı ne ki? | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
MHP lideri Bahçeli’den İsrail’e karşı askeri seçenek çıkışı: Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı | İslam NATO’su çıkışı
Alişan Gazze’nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Son dakika: CHP’li ABB’de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...