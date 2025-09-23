SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! "Burnunuzun dibindeydim"

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Eylül Ganer 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer’i aramak için yayına çıktı. Hasan Basri Ganer 20 dakikada bulundu. Kayıp babanın sözleri canlı yayındakileri şoke etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :23 Eylül 2025 , 11:42
20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! Burnunuzun dibindeydim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eylül Sultan Ganer 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i aramak üzere Müge Anlı yayınına çıktı. Hasan Ganer'in arkadaşları yayına bağlanarak, "Hasan bey çocuklarının hasretiyle yaşadığını söylemişti" dediler.

20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! (takvim foto arşiv)20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! (takvim foto arşiv)

AYNI YERDE OTURUYORLARMIŞ

Bir arkadaşı Hasan Ganer'in hayatta olduğunu kendisine sosyal medyadan ulaştığını ve cevap beklediğini belirtti. Bir arkadaşı ise "10 yıl öncesine kadar görüşüyordum, İstanbul Bahçelievler'de oturuyordu" dedi. Eylül Ganer bilgi karşında şok olarak kendisinin de Bahçelievler'de oturduğunu söyledi.

20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! (takvim foto arşiv)20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! (takvim foto arşiv)

YAYINDA BULUNDU

Müge Anlı 20 yıldır kayıp babayı 20 dakikada buldu. Baba Ganer tepki göstererek, "Beni çok rahat bulurdunuz televizyona çıkmanıza gerek yoktu. Siz istemedeniz benle görüşmeyi. Ben size sosyal medyadan ulaşmaya çalıştım" dedi.

20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! (takvim foto arşiv)20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! (takvim foto arşiv)

TEPKİ GÖSTERDİ

Baba Hasan Basri Ganer kızının kendisini aramasına tepki göstererek, "Ben sizin görüşmenizi bekledim beni Nüfus Müdürlüğü'ne de giderek bulabilirdiniz. Ben sizin burnunuzun dibindeyim. Sen neden televizyona çıkıyorsun. Ben istemiyorum bu şekilde yapmayı " dedi.

20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! (takvim foto arşiv)20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! (takvim foto arşiv)

MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Müge Anlı kızının onu aramasına tepki gösteren babaya, "Beni arasaydınız diyorsunuz arıyor işte kız. Biz sizi yargılamıyoruz. Siz kavramları karıştırdınız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: CHP’li ABB’de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Türk Telekom
CHP’de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
İsrail basını itiraf etti: Google’dan Meta’ya OpenAI’dan WhatsApp’a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR’luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7’si tutuklandı
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu’nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin’i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas’dan video kaydı
BAĞ-KUR’A 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK! Bakan Işıkhan düzenleme için tarih verdi! Prim sayısı 7200’e çekilecek! Kimler kapsamda?
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: Trump ile kritik konuları görüşeceğiz
Başkan Erdoğan’dan Türkevi’nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan’dan Türk Yatırım Konferansı’nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Sergen Yalçın’dan şok sözler: Bundan sonra oynamayan gider
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz’dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze’de katliam yapan İsrail’i korudu Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Esra Erol’un çocukluk fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı! Minik hali bakın kime benzetildi