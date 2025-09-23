20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! "Burnunuzun dibindeydim"

Eylül Sultan Ganer 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i aramak üzere Müge Anlı yayınına çıktı. Hasan Ganer'in arkadaşları yayına bağlanarak, "Hasan bey çocuklarının hasretiyle yaşadığını söylemişti" dediler.
Eylül Sultan Ganer 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i aramak üzere Müge Anlı yayınına çıktı. Hasan Ganer'in arkadaşları yayına bağlanarak, "Hasan bey çocuklarının hasretiyle yaşadığını söylemişti" dediler.
AYNI YERDE OTURUYORLARMIŞ
Bir arkadaşı Hasan Ganer'in hayatta olduğunu kendisine sosyal medyadan ulaştığını ve cevap beklediğini belirtti. Bir arkadaşı ise "10 yıl öncesine kadar görüşüyordum, İstanbul Bahçelievler'de oturuyordu" dedi. Eylül Ganer bilgi karşında şok olarak kendisinin de Bahçelievler'de oturduğunu söyledi.
YAYINDA BULUNDU
Müge Anlı 20 yıldır kayıp babayı 20 dakikada buldu. Baba Ganer tepki göstererek, "Beni çok rahat bulurdunuz televizyona çıkmanıza gerek yoktu. Siz istemedeniz benle görüşmeyi. Ben size sosyal medyadan ulaşmaya çalıştım" dedi.
TEPKİ GÖSTERDİ
Baba Hasan Basri Ganer kızının kendisini aramasına tepki göstererek, "Ben sizin görüşmenizi bekledim beni Nüfus Müdürlüğü'ne de giderek bulabilirdiniz. Ben sizin burnunuzun dibindeyim. Sen neden televizyona çıkıyorsun. Ben istemiyorum bu şekilde yapmayı " dedi.
MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARTTI
Müge Anlı kızının onu aramasına tepki gösteren babaya, "Beni arasaydınız diyorsunuz arıyor işte kız. Biz sizi yargılamıyoruz. Siz kavramları karıştırdınız" dedi.