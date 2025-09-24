PODCAST CANLI YAYIN

Müge Anlı’da baba kız buluşması: Sözleri stüdyoyu karıştırdı!

Eylül Sultan Ganer, 20 yıl önce kaybettiği babasını bulmak için Müge Anlı’dan yardım istedi. Hasan Basri Ganer canlı yayında bulundu; ancak sözleri büyük tepki çekti. Ertesi gün pişmanlığını dile getiren baba, geçmişe dair açıklamalarıyla yine stüdyoda tartışma yarattı.

24 yaşındaki Eylül Sultan Ganer, 20 yıl önce 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 2006 yılında annesi ve babasının boşandıklarını söyleyen Eylül Sultan Ganer, bir daha da babasından haber alamadığını belirtti. Hayat yolunda yaşadığı kırılma anlarında baba yokluğunu derinden hissettiğini söyleyen 24 yaşındaki genç kız, babasına seslendi.


SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Canlı yayında sürpriz bir gelişme yaşandı: Eylül Ganer'in babası Hasan Basri Ganer, program ekibi tarafından yalnızca 20 dakika içinde bulundu. Ancak buluşma beklenildiği gibi duygusal bir an olarak gerçekleşmedi; Hasan Ganer'in sözleri izleyenleri şoke etti.


"DERBİ YÜZÜNDEN ARAMIZ BOZULDU"

Baba Hasan Basri Ganer yayın sonrası Müge Anlı ekibine yaptığı röportajında, yanlış anlaşıldığını belirtti. Yayında sesini alamadığını ve anlaşamadıklarını belirtti. Öte yandan babanın neden aralarının bozulduğuna dair kullandığı sözler ayrı bir şok etkisi yarattı. Baba Hasan Ganer, oğlunun farklı takım tuttuğu için aralarının bozulduğunu dile getirdi.


"BENİ DONÖR OLARAK KULLANDI"

20 dakikada bulunan Hasan Basri Ganer boşandığı eşinin kendisini çocuk yapmak için kullandığını evliliklerinde problem olduğunu ifade etti. Baba Ganer, hala karısına aşık olduğunu da anlattı.


CANLI YAYINDA KAVUŞTULAR

20 yıllık hasret Müge Anlı yayınında son buldu. Baba Hasan Basri Ganer stüdyoya gelerek baba hasreti çeken kızına sarıldı. Baba ile birlikte babaanne ve amca da Eylül ile buluşmak üzere stüdyoya geldi.

