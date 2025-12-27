PODCAST CANLI YAYIN

TBMM raporu Kartalkaya’daki ihmaller zincirini gözler önüne serdi

TBMM’de hazırlanan Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını raporunda, 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciada tahliyelerin, yangın güvenliğine ilişkin giderilmeyen eksiklikler zinciri nedeniyle gerçekleştirilemediği tespiti yapıldı; benzer acıların yaşanmaması için kapsamlı düzenleme ve denetim çağrısında bulunuldu.

TBMM'de, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin kurulan araştırma komisyonu raporunu tamamladı. Raporda, yangında yaşanan can kayıplarının temel nedeninin "eksiklikler zinciri" olduğu vurgulanarak, bu durumun tahliyelerin gerçekleştirilememesine yol açtığı tespiti yapıldı. Raporda ayrıca, "Bundan sonra atılacak her adımda, yapılacak her düzenlemede, yürütülecek her denetimde, bu acı olaydan çıkartılacak dersler yol gösterici olacaktır" ifadesine yer verildi.

TAHLİYELER NEDEN YAPILAMADI

Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunda, yangının çıkış süreci ve nedenleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Raporda, otel yönetimi ve işletmecilerin sorumluluğuna dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Bu elim olayda vatandaşın can güvenliğini tehdit eden somut eksiklikler karşısında öncelikli olarak otel sahipleri/yönetim kurulu/işletmecisi ve otelin ilgili çalışanları tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, bu kişilerce otelin yangın güvenliğine ilişkin giderilmeyen somut eksiklikler zincirinin, yangının engellenemeyerek hızla yayılmasına ve tahliyelerin gerçekleştirilememesine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır."

DENETİM VE GÜVENLİKTE CİDDİ İHMALLER

Raporda, yangın merdivenleri, anons sistemi, tahliye planları ve denetim mekanizmalarındaki eksiklikler tek tek sıralandı. Yangının yalnızca teknik bir olay olmadığı vurgulanan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bu elim olay, yalnızca alevlerin yol açtığı bir yıkım değil, aynı zamanda yerine getirilmeyen sorumlulukların ve eksik kalan denetimlerin ortaya çıkardığı ağır bir toplumsal kayıptır. Toplumsal hafızada derin izler bırakan söz konusu otel yangını, bize şu gerçeği hatırlatmıştır: İhmalin olduğu yerde güvenlik yoktur. Bundan sonra atılacak her adımda, yapılacak her düzenlemede, yürütülecek her denetimde, bu acı olaydan çıkartılacak dersler yol gösterici olacaktır."

BENZER FACİALAR İÇİN 18 ÖNERİ

Komisyon raporunda, benzer faciaların önlenmesi amacıyla 18 ayrı öneri yer aldı. Raporda, itfaiye raporlarının belirli bir geçerlilik süresine bağlanması ve binaların yangın riski ile kullanım sınıfına göre periyodik denetimlere tabi tutulması gerektiği vurgulandı.

İTFAİYE DENETİMLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Proje aşamasında itfaiye denetiminin daha etkin hâle getirilmesi, mevzuata aykırılıkların giderilmemesi durumunda uygulanacak idari yaptırımların açık biçimde düzenlenmesi istendi.

LPG VE LNG TESİSATLARINA SIKI KURALLAR

Konaklama tesislerinde LPG ve LNG tanklarına ilişkin proje, montaj, bakım ve periyodik kontrol süreçlerinin net kurallara bağlanması gerektiği ifade edildi.

YANGIN YÖNETMELİĞİNDE SORUMLULUKLAR NETLEŞECEK

Raporda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yer alan kurumların görev ve sorumluluklarının açık şekilde tanımlanması önerildi.

RİSKLİ BİNALAR İÇİN KAPSAMLI PLAN

Oteller, okullar, yurtlar, hastaneler ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere insanların toplu bulunduğu yapılar için kapsamlı risk azaltma planlarının hazırlanmasının zorunlu hâle getirilmesi gerektiği belirtildi.

YANGIN İKAZ SİSTEMİ DOĞRUDAN İTFAİYEYE BAĞLANSIN

Raporda ayrıca, otel işletmelerinde sigaralı-sigarasız oda uygulamasına son verilmesi, yangın ikaz sistemlerinin belirli kriterler doğrultusunda doğrudan itfaiyeye bağlanması ve itfaiye hizmetleri için düzenleyici ve denetleyici bir çatı kuruluşu oluşturulması önerileri yer aldı.

