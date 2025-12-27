TBMM raporu Kartalkaya’daki ihmaller zincirini gözler önüne serdi

TBMM'de, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin kurulan araştırma komisyonu raporunu tamamladı. Raporda, yangında yaşanan can kayıplarının temel nedeninin "eksiklikler zinciri" olduğu vurgulanarak, bu durumun tahliyelerin gerçekleştirilememesine yol açtığı tespiti yapıldı. Raporda ayrıca, "Bundan sonra atılacak her adımda, yapılacak her düzenlemede, yürütülecek her denetimde, bu acı olaydan çıkartılacak dersler yol gösterici olacaktır" ifadesine yer verildi.

TBMM raporu Kartalkaya’daki ihmaller zincirini ortaya koydu, AA TAHLİYELER NEDEN YAPILAMADI Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunda, yangının çıkış süreci ve nedenleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Raporda, otel yönetimi ve işletmecilerin sorumluluğuna dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı: "Bu elim olayda vatandaşın can güvenliğini tehdit eden somut eksiklikler karşısında öncelikli olarak otel sahipleri/yönetim kurulu/işletmecisi ve otelin ilgili çalışanları tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, bu kişilerce otelin yangın güvenliğine ilişkin giderilmeyen somut eksiklikler zincirinin, yangının engellenemeyerek hızla yayılmasına ve tahliyelerin gerçekleştirilememesine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır."