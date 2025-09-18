Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Savaş alanına dönen otel odasında esrarengiz ölüm! Babanın omzundaki yara izi nasıl oldu? (Kaynak: Atv) "YAN ETKİ Mİ YAPTI NE YAPTI BİLMİYORUM" Baba Cemal Dovanbek oğluyla kavga ettiği ve öldürdüğü ile ilgili suçlamaları tekrar kabul etmeyerek itiraf niteliğinde yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Masa fırlattım ama nereye attım bilmiyorum. Hatırlamadığım şeyler olabilir. Masanın üzerine mi düştüm başka yere mi düştüm bilmiyorum. Odada bulunan kanlı yastık kılıfı omzumdaki yaranın kanaması sonucunda oldu." Cemal Dovanbek omzundaki yara izini gösterdi bu gelişme tekrar kafatası kırılan Birol Dovanbek ile boğuşma esnasında mı oldu sorularını akıllara getirdi.

"HAPLAR BÜTÜN OTELE DAĞITILIYORMUŞ"



Stüdyoda Özel bir tıp merkezinde baba ve tüm ailenin kullandığı iddia ettiği kötüye kullanıldığı düşünülen ilaç detayı kafa karıştırmıştı. Cemal Dovanbek kendisinin ve ailesinin aynı doktordan reçete usulüyle ilaç alındığını ve bu ilaca bağımlı olduğunu anlatmıştı. Yayın sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Müge Anlı baba Cemal Dovanbek'in bu ilaçları oteldeki tüm arkadaşlarına dağıttığını ifade etti.



"OĞLUNU DÖVDÜĞÜNE ÇOK ŞAHİT OLDUM"



Canlı yayına bağlanan bir izleyici baba Cemal Dovanbek'in oğlunu daha önce de defalarca kez dövdüğünü ifade etti. İzleyici öte yandan bir başka çocuğunda Cemal Dovanbek'ten kurtardıklarını belirtti.