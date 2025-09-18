SON DAKİKA
Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Savaş alanına dönen otel odasındaki ölümde gözler otopsi raporunda!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Birol Dovanbek cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin takip ettiği şüpheli ölümde 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos tarihinde babasıyla kaldığı otelde ölü bulundu. Dovanbek’in sağ çıkamadığı otel canlı yayında görüntülendi. Anne ve eşinin suçladığı ve oğlunun cenazesine katılmayan şüpheli baba Cemal Dovanbek, canlı yayındaki çelişkili ifadelerini sürdürdü. Olay gecesini hatırlamadığını söyleyen Baba Cemal Dovanbek, “Masa fırlattım ama nereye attığımı bilmiyorum” dedi. Hem oğlunun hem de kendi vücudunda oluşan yara izlerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, gözler çıkacak otopsi raporuna çevrildi.

Giriş Tarihi :18 Eylül 2025 , 11:26
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen cinayet olayının detayları merak konusu oldu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Zonguldak'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse iki çocukla birlikte soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı'nın programına konuk olan anne ve eşin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele gittiği, ertesi sabah ise yerde cansız bulunduğu aktarıldı.

Anne Birsel Çirkinköse eski eşinin oğlunu öldürdüğü iddia etti. O gece otelde kalan akraba Mızrak Çirkinköse ise Birol Dovanbek'in kaldığı odanın savaş alanına döndüğünü anlattı. Odanın her yanında haplar etrafa saçılmıştı. Baba Dovanbek'in savaş alanına dönmüş odadaki olay gecesinde vücudunda yara izleri olduğu ortaya çıktı.

"40 GÜNDÜR MEZARINA GİTMEDİ"

Birol Dovanbek'in eşi Özgül Dovanbek şüphelerin odağındaki baba Cemal Dovanbek'in rahat gezdiğini ve oğlunun ölümünün üzerinden neredeyse 40 gün geçtiğini ve Cemal Dovanbek'in hala mezarına gitmediğini belirtti.

Müge Anlıda sır ölüm! Birol Dovanbekin ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpaMüge Anlıda sır ölüm! Birol Dovanbekin ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa

"YAN ETKİ Mİ YAPTI NE YAPTI BİLMİYORUM"

Baba Cemal Dovanbek oğluyla kavga ettiği ve öldürdüğü ile ilgili suçlamaları tekrar kabul etmeyerek itiraf niteliğinde yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Masa fırlattım ama nereye attım bilmiyorum. Hatırlamadığım şeyler olabilir. Masanın üzerine mi düştüm başka yere mi düştüm bilmiyorum. Odada bulunan kanlı yastık kılıfı omzumdaki yaranın kanaması sonucunda oldu."

Cemal Dovanbek omzundaki yara izini gösterdi bu gelişme tekrar kafatası kırılan Birol Dovanbek ile boğuşma esnasında mı oldu sorularını akıllara getirdi.

"HAPLAR BÜTÜN OTELE DAĞITILIYORMUŞ"

Stüdyoda Özel bir tıp merkezinde baba ve tüm ailenin kullandığı iddia ettiği kötüye kullanıldığı düşünülen ilaç detayı kafa karıştırmıştı. Cemal Dovanbek kendisinin ve ailesinin aynı doktordan reçete usulüyle ilaç alındığını ve bu ilaca bağımlı olduğunu anlatmıştı. Yayın sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Müge Anlı baba Cemal Dovanbek'in bu ilaçları oteldeki tüm arkadaşlarına dağıttığını ifade etti.

"OĞLUNU DÖVDÜĞÜNE ÇOK ŞAHİT OLDUM"

Canlı yayına bağlanan bir izleyici baba Cemal Dovanbek'in oğlunu daha önce de defalarca kez dövdüğünü ifade etti. İzleyici öte yandan bir başka çocuğunda Cemal Dovanbek'ten kurtardıklarını belirtti.

