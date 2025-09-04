Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)
"BEN SENİN KIZIN DEĞİLİM"
Birol Dovanbek'in eşi Özgül kayınpederi Cemal Dovanbek'in eşini kandırdığını kötü amaçlı kullandığını iddia ettiği haplar nedeniyle kendisini CİMERE şikayet ettiğini belirtti. Eşinin babası tarafından kandırıldığını söyleyen acılı eş Cemal Dovanbek'in "kızım" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. "Ben senin kızın değilim. Sen vicdan azabı çekiyosun çünkü suçlu olduğunu biliyosun" dedi.
"OĞLUNUZUN CENAZESİNİ ANKARA'YA GÖTÜRMEMENİZİ DE ANLAMIYORUM"
Müge Anlı ölüm haberinden sonra baba Cemal Dovanbek'in cenazeyi Ankara'ya anneye götürmemesine tepki göstererek, "Kırıkları ben yapmadım diyosunuz ben sizin oğlunuzun cenazesini alıp Ankara'ya götürmemenizi anlamıyorum. Kocalık ve babalık yapamayacaksınız evlenmeyin " dedi. Baba Dovanbek soruya, "İfadede olduğum için götüremedim yoksa ben çocuğumu neden götüremiyim aldığım ilaçlar çok ağır ilaçlardı." yanıtını verdi.
"ŞU AN BABA OLDUĞUNUZ İÇİN DIŞARIDASINIZ"
Müge Anlı çelişkili ifadeleri olan babaya baba olduğu için dışarıda olduğunu vurgulayarak, " Baba olduğunuz için savcı sizi bırakmış. Belki cenazesini götüreceksiniz vesaire. Belki de siz şu an başka biri olsaydınız şu an hapisteydiniz. Raporda yer alan detaylara göre Birol darpedilmiş her iki raporda da bu böyle. Siz o yüzden serbestsiniz babası olduğu için." dedi.
MÜGE ANLI'DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Özgül Dovanbek Cemal Dovanbek'in açıklamaları sonrasında dayanamayarak saldırmaya çalıştı daha sonrasında gözyaşları içerisinde yetkililere seslenen kadının acı feryadı Müge Anlıyı da ağlattı. Özgül konuşmasında, "Tutuklu yargılanmasını istiyorum. Biz ortada kaldık. 5 seneden beri evliyim bir gün gün yüzü görmedim. Hepsi bu adam yüzünden. Ben 20 günlük doğum yaptım çıktım buraya geldim Kim ne yaptıysa bunların bir an önce çıkmasını istiyorum. 1 hafta içinde hem ölümü hem doğumu yaşadım. Enkaz altında kaldım evimin direği yıkıldı." diye konuştu.
"NE OLDUYSA ANLAT!"
Müge Anlı babanın açıklamaları sonrasında sert tepki göstererek "Ne olduysa o gece anlat o çocuğun o gece kafası nasıl kırıldıysa anlat. Ne halt karıştırdıysan anlatacaksın. Doğru söz yemine gerek duymaz. İçme git tedavi ol. Günah değil mi bu kadınlara" dedi.