Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen cinayet olayının detayları merak konusu oldu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Zonguldak'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse iki çocukla birlikte soluğu Müge Anlı 'da aldı. Müge Anlı'nın programına konuk olan anne ve eşin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele gittiği, ertesi sabah ise yerde cansız bulunduğu aktarıldı. Anne Birsel Çirkinköse eski eşinin oğlunu öldürdüğü iddia etti. O gece otelde kalan akraba Mızrak köse ise Birol Dovanbek'in kaldığı odanın savaş alanına döndüğünü anlattı. Odanın her yanında haplar etrafa saçılmıştı.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv) KÖTÜYE KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLEN İLAÇ DETAYI Stüdyoda Özel bir tıp merkezinde baba ve tüm ailenin kullandığı iddia ettiği kötüye kullanıldığı düşünülen ilaç detayı kafa karıştırdı. Cemal Dovanbek kendisinin ve ailesinin aynı doktordan reçete usulüyle ilaç alındığını ve bu ilaca bağımlı olduğunu anlattı. "DOKTORLARI DA ZAN ALTINDA BIRAKIYORSUNUZ" Müge Anlı Mızrak Köse ve Cemal Dovanbek'in reçete ile istedikleri ilaçları alabildikleri açıklamaları üzerine, "Siz böyle konuşuyorsunuz ama bir sistem var bu ülkede. Sanki biz başka ülkede yaşıyoruz. Nasıl size reçete yazıyorlar. Siz doktorları zan altına bırakıyorsunuz. Oğlunuza da size de aynı ilaçlar verildiyse bu büyük suç. Sağlık bakanlığı eğer böyle bir şey varsa bunu araştıracaktır." ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE İLE KAVGA ETMEDİM"



Baba Cemal Dovanbek oğluyla kavga ettiği ve öldürdüğü ile ilgili suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:



"Ben bu yaşa kadar kimseyle dövüşmedim. Hiç kimse ile bir kavgam yoktur. Belki kendi düşmüştür belki dışarı çıkmıştır belki başkasıyla kavga etmiştir. Ben bunların ortaya çıkması için geldim. Eğer bir darp izi varsa ve bendense ben burdayım"

Müge Anlı anne ve Birol Dovanbek'in eşinin Cemal Dovanbek'in şiddet yanlısı biri olduğunu ve daha önce eşine ve aynı zamanda gelinine şiddet uyguladığı açıklamaları üzerine, "Dışarda dövüşmüyor olmanız kavga etmediğiniz anlamına gelmez. Genelde dışarda kimseye ses çıkaramayan adamlar evde şiddet uygular" dedi.