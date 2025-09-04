SON DAKİKA
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Birol Dovanbek cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin takip ettiği şüpheli ölümde 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos tarihinde babasıyla kaldığı otelde ölü bulundu. Dovanbek’in sağ çıkamadığı otel canlı yayında görüntülendi. Anne ve eşinin suçladığı ve oğlunun cenazesine katılmayan şüpheli baba Cemal Dovanbek, canlı yayındaki çelişkili ifadelerini sürdürdü. Kötüye kullanıldığı ve aynı doktordan tüm aileye reçeteyle yazıldığı iddia edilen ilaç detayı stüdyoda şok etkisi yarattı. Öte yandan otel odasında görgü tanıklarının gördüğü bir yeni detay daha gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :04 Eylül 2025 , 12:38
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen cinayet olayının detayları merak konusu oldu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Zonguldak'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse iki çocukla birlikte soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı'nın programına konuk olan anne ve eşin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele gittiği, ertesi sabah ise yerde cansız bulunduğu aktarıldı. Anne Birsel Çirkinköse eski eşinin oğlunu öldürdüğü iddia etti. O gece otelde kalan akraba Mızrak köse ise Birol Dovanbek'in kaldığı odanın savaş alanına döndüğünü anlattı. Odanın her yanında haplar etrafa saçılmıştı.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)

KÖTÜYE KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLEN İLAÇ DETAYI

Stüdyoda Özel bir tıp merkezinde baba ve tüm ailenin kullandığı iddia ettiği kötüye kullanıldığı düşünülen ilaç detayı kafa karıştırdı. Cemal Dovanbek kendisinin ve ailesinin aynı doktordan reçete usulüyle ilaç alındığını ve bu ilaca bağımlı olduğunu anlattı.

"DOKTORLARI DA ZAN ALTINDA BIRAKIYORSUNUZ"

Müge Anlı Mızrak Köse ve Cemal Dovanbek'in reçete ile istedikleri ilaçları alabildikleri açıklamaları üzerine, "Siz böyle konuşuyorsunuz ama bir sistem var bu ülkede. Sanki biz başka ülkede yaşıyoruz. Nasıl size reçete yazıyorlar. Siz doktorları zan altına bırakıyorsunuz. Oğlunuza da size de aynı ilaçlar verildiyse bu büyük suç. Sağlık bakanlığı eğer böyle bir şey varsa bunu araştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)


"HİÇ KİMSE İLE KAVGA ETMEDİM"

Baba Cemal Dovanbek oğluyla kavga ettiği ve öldürdüğü ile ilgili suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu yaşa kadar kimseyle dövüşmedim. Hiç kimse ile bir kavgam yoktur. Belki kendi düşmüştür belki dışarı çıkmıştır belki başkasıyla kavga etmiştir. Ben bunların ortaya çıkması için geldim. Eğer bir darp izi varsa ve bendense ben burdayım"

Birol Dovanbeki babası mı öldürdü? Müge Anlıda kan donduran cinayet! Oda savaş alanına dönmüştüBirol Dovanbeki babası mı öldürdü? Müge Anlıda kan donduran cinayet! Oda savaş alanına dönmüştü
Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! "Oda savaş alanına dönmüştü"

Müge Anlı anne ve Birol Dovanbek'in eşinin Cemal Dovanbek'in şiddet yanlısı biri olduğunu ve daha önce eşine ve aynı zamanda gelinine şiddet uyguladığı açıklamaları üzerine, "Dışarda dövüşmüyor olmanız kavga etmediğiniz anlamına gelmez. Genelde dışarda kimseye ses çıkaramayan adamlar evde şiddet uygular" dedi.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)

"BEN SENİN KIZIN DEĞİLİM"

Birol Dovanbek'in eşi Özgül kayınpederi Cemal Dovanbek'in eşini kandırdığını kötü amaçlı kullandığını iddia ettiği haplar nedeniyle kendisini CİMERE şikayet ettiğini belirtti. Eşinin babası tarafından kandırıldığını söyleyen acılı eş Cemal Dovanbek'in "kızım" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. "Ben senin kızın değilim. Sen vicdan azabı çekiyosun çünkü suçlu olduğunu biliyosun" dedi.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)

"OĞLUNUZUN CENAZESİNİ ANKARA'YA GÖTÜRMEMENİZİ DE ANLAMIYORUM"

Müge Anlı ölüm haberinden sonra baba Cemal Dovanbek'in cenazeyi Ankara'ya anneye götürmemesine tepki göstererek, "Kırıkları ben yapmadım diyosunuz ben sizin oğlunuzun cenazesini alıp Ankara'ya götürmemenizi anlamıyorum. Kocalık ve babalık yapamayacaksınız evlenmeyin " dedi. Baba Dovanbek soruya, "İfadede olduğum için götüremedim yoksa ben çocuğumu neden götüremiyim aldığım ilaçlar çok ağır ilaçlardı." yanıtını verdi.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)

"ŞU AN BABA OLDUĞUNUZ İÇİN DIŞARIDASINIZ"

Müge Anlı çelişkili ifadeleri olan babaya baba olduğu için dışarıda olduğunu vurgulayarak, " Baba olduğunuz için savcı sizi bırakmış. Belki cenazesini götüreceksiniz vesaire. Belki de siz şu an başka biri olsaydınız şu an hapisteydiniz. Raporda yer alan detaylara göre Birol darpedilmiş her iki raporda da bu böyle. Siz o yüzden serbestsiniz babası olduğu için." dedi.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)


MÜGE ANLI'DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Özgül Dovanbek Cemal Dovanbek'in açıklamaları sonrasında dayanamayarak saldırmaya çalıştı daha sonrasında gözyaşları içerisinde yetkililere seslenen kadının acı feryadı Müge Anlıyı da ağlattı. Özgül konuşmasında, "Tutuklu yargılanmasını istiyorum. Biz ortada kaldık. 5 seneden beri evliyim bir gün gün yüzü görmedim. Hepsi bu adam yüzünden. Ben 20 günlük doğum yaptım çıktım buraya geldim Kim ne yaptıysa bunların bir an önce çıkmasını istiyorum. 1 hafta içinde hem ölümü hem doğumu yaşadım. Enkaz altında kaldım evimin direği yıkıldı." diye konuştu.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)

"NE OLDUYSA ANLAT!"

Müge Anlı babanın açıklamaları sonrasında sert tepki göstererek "Ne olduysa o gece anlat o çocuğun o gece kafası nasıl kırıldıysa anlat. Ne halt karıştırdıysan anlatacaksın. Doğru söz yemine gerek duymaz. İçme git tedavi ol. Günah değil mi bu kadınlara" dedi.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)

"GECE 3'TE NEDEN ARAMADIN AMBULANSI"

Baba Cemal Dovanbek ifadesinde gece 3 sularında Birol'un kulağından kan geldiğini gördüğünü ifade etti. Müge Anlı babaya neden ambulans çağırmadığını sordu. Anlı "İfadende gece 3 te kalktığında kulağından kan geliyor demişsin neden aramadın ambulansı içmeseydin o kadar ilaç." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa (Kaynak: Atv)

YATAK ÜZERİNDE SEHPA

Canlı yayında söz konusu oteldeki geceyle ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Görgü tanıklarının Birol Dovanbek'in yattığı yatağın üzerinde ayakları metal katlanabilir sehpa ve aynı zamanda başının yanında etrafa saçılmış ilaçlar gördüğü ortaya çıktı. Öte yandan yatağın üzerinde kan izlerinin olduğu da daha önce programda konuşulmuştu. Babanın muhabire daha öncesinde sehpa ile ilgili endişesini anlattığı da öğrenildi.

