Aşk ve Gözyaşları’nın yıldızları Hande Erçel ve Barış Arduç’tan izleyicilerine sıcak selam!

atv ekranlarında Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan sezonun iddialı dizilerinden "Aşk ve Gözyaşı", heyecanlı bekleyişi daha da arttırdı.
O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizinin başrollerini paylaşan Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim), afiş çekimleri sırasında verdikleri pozla hayranlarına özel bir mesaj gönderdi. Parmaklarını kalp şeklinde birleştirerek kamera karşısına geçen ikili, "Sizleri Seviyoruz" mesajı ile hem ekran başındaki izleyicilere hem de dizinin takipçilerine gönülden selam yolladı. Romantik atmosferiyle dikkat çeken kare, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Masalsı bir düğünle başlayan, ancak zamanla imkansız seçimlerin ve büyük yüzleşmelerin gölgesinde ilerleyen Meyra ve Selim'in hikâyesi, ilk bölümden itibaren seyirciyi derin bir yolculuğa çıkaracak. Aşkın kırılganlığı, evlilikteki çatlaklar ve alınması zor kararlar; güçlü prodüksiyon kalitesi, görkemli kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur. Ancak bu ihtişamın ardında paylaşılamayan duygular, konuşulmayan kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler birikmektedir.
Günden güne büyüyen sessizlik bir zamanlar birbirlerine aşkla, adanmışlıkla ve umutla bakan iki insanı birer yabancı haline getirmiştir. Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.
Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır. Fakat tam bu noktada gelen beklenmedik bir haber, ilişkilerindeki denge ile beraber hayatlarını alt üst eder. Kader onları yalnızca birlikte kalmaya değil, geçmişleriyle ve birbirleriyle dürüstçe yüzleşmeye de zorlayacaktır.
"Aşk ve Gözyaşı" ilk bölümüyle bu Cuma atv'de!