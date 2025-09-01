PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı yakında atv'de!

Atv yeni sezonda da kendisinden söz ettirmeye kararlı. Türkiye’nin merakla beklediği bir dizi daha atv ekranlarında yayınlanacak. Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerini paylaşacağı Aşk ve Gözyaşı için bir tanıtım daha geldi. İşte izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı"nın ikinci tanıtım videosu.

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı"nın ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu.

İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı
