Aşk ve Gözyaşı yakında atv'de!

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 12:57

Atv yeni sezonda da kendisinden söz ettirmeye kararlı. Türkiye’nin merakla beklediği bir dizi daha atv ekranlarında yayınlanacak. Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerini paylaşacağı Aşk ve Gözyaşı için bir tanıtım daha geldi. İşte izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı"nın ikinci tanıtım videosu.

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı"nın ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu.