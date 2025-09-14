Funda Arar: “Evlilikler toz pembe değil, emek ve sabır istiyor”

A Para ekranlarında yayınlanan "Biz Bize" programına ünlü şarkıcı Funda Arar konuk oldu. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Arar, oldukça samimiydi.

Arar, "Hızlı tüketim çağındayız, aşklar da uzun ömürlü sürmüyor. Evlenenler hemen boşanıyor. Çok çabuk bitiyor evlilikler, uzun sürmüyor." dedi.

2004 yılında Febyo Taşel ile evlenen Funda Arar, mutlu bir evlilik sürdürüyor (Takvim.com.tr)

'HAYAT TOZ PEMBE DEĞİL'

Ayrıca Arar, "Kimse birbirini çekmek istemiyor. Halbuki evlilik emek ister, o kararı verdiysen bu emeği de göstermen lazım. Çocuk da doğduğu zaman iyice idare edilmesi zor hale geliyor." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Arar, anlık verilen kararların evlilik üstündeki etkisine değinerek, "Bizim de zaman zaman aile saadetimizin bozulduğu zamanlar oluyor. Olmalı da... İdare etmek lazım. Her evde münakaşa, aksilikler oluyor. İdare etmezsen hiçbir evlilik yürümez. Hayat toz pembe değil ki, evlilikler de toz pembe olsun. Fikir ayrılığı ve tartışmalar muhakkak olacaktır. Tabii ki ters düşmeler olacak ki, sonra tatlı tatlı barışmalar olsun. Her seferinde 'tası toprağı topladım gidiyorum' demek olur mu? Olursa hiçbir evlilik yürümez." ifadelerini kullandı.