Gelin Evi'nde kim kazandı, birinci olan yarışmacı kim? 5 Eylül Gelin Evi haftanın puan durumu…

5 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanan Gelin Evi programının haftalık finalinde, gelinler arasında büyük ödülün sahibi belli oldu. 1 Eylül Pazartesi günü başlayan ve 5 Eylül Cuma günü sona eren haftalık yarışta gelinler evlerini, sunumlarını, misafirperverliklerini ve çeyizlerini değerlendiren rakiplerinden aldıkları puanlarla mücadele etti. Peki Gelin Evi'nde kim kazandı, birinci olan yarışmacı kim?

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 16:56
Gelin Evi yarışmasının sunucusu Buse Varol, 5 Eylül Cuma günü haftanın birincisini açıkladı. 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Peki bugün Gelin Evi'nde kim kazandı? İşte puan durumu…

GELİN EVİ'NDE KİM KAZANDI?

Bu hafta Gelin Evi'nde büyük ödülün sahibi belli oldu. Haftanın finalinde yarışan gelinler, evlerini, sunumlarını ve çeyizlerini rakiplerinin değerlendirmesine sundu. Puanlama sonucunda bu haftanın birincisi İnci gelin oldu. Başarılı performansıyla en yüksek puanı alan İnci, 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

5 EYLÜL GELİN EVİ HAFTANIN PUAN DURUMU

RÜKSAN: 17

ECE: 12

NİLÜFER: 16

İNCİ: 21

YEŞİM: 19