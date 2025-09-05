Gelin Evi’nde kim kazandı, birinci olan yarışmacı kim? 5 Eylül Gelin Evi haftanın puan durumu…

Gelin Evi yarışmasının sunucusu Buse Varol, 5 Eylül Cuma günü haftanın birincisini açıkladı. 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Peki bugün Gelin Evi'nde kim kazandı? İşte puan durumu…

(Kaynak: Sosyal Medya)

GELİN EVİ'NDE KİM KAZANDI?

Bu hafta Gelin Evi'nde büyük ödülün sahibi belli oldu. Haftanın finalinde yarışan gelinler, evlerini, sunumlarını ve çeyizlerini rakiplerinin değerlendirmesine sundu. Puanlama sonucunda bu haftanın birincisi İnci gelin oldu. Başarılı performansıyla en yüksek puanı alan İnci, 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.