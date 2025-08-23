PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye’den stratejik hamle: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu hattının temeli atıldı

Türkiye’yi Azerbaycan’a karadan bağlayacak olan hat için start verildi. Zengezur Koridoru’na katkı sağlayacak demiryolunun temel atma törenine mesaj gönderen Başkan Erdoğan, “Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir.” dedi.

23 Ağustos 2025
Türkiye, dün ulaşımda önemli bir projenin daha startını verdi. Zengezur Koridoru için büyük önem taşıyan ve Kalyon Holding'in yükleniciliğinde inşa edilecek Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu hattın, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Türk dünyasını birbirine bağlayacak (Takvim.com.tr)Türk dünyasını birbirine bağlayacak (Takvim.com.tr)

''Zengezur geçişi Demiryolu Hattı üzerinden Azerbaycan ile Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerimizi; Hazar ile Akdeniz havzasını birleştirecek bu hattın tamamlanması, bölgesel iş birliği ve kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracaktır.

Geçişin açılmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim ve ihracatı artacak. Ulaşım altyapısı gelişecek, Akdeniz'in turizm kapasitesi daha da güçlenecek.''

224 KM UZUNLUĞU

Proje büyüklüğü 2,4 milyar Euro, toplam uzunluğu 224 kilometre olan yeni demiryolu hattı 5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezden oluşuyor. Bu hat, yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

PEKİN'DEN LONDRA'YA

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun kapısını sonuna kadar açıp; Güney Kafkasya'da barış ve refah dolu yeni bir dönem başlatacak hattın yapım çalışmalarının startını vermenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir köprünün, Çin'den Avrupa'ya uzanan Asya ile Avrupa arasındaki sosyo-ekonomik ilişkileri daha da pekiştirecek çelikten bir uluslararası bağı oluşturuyoruz." dedi.

