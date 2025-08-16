Geliş (Arrival) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geliş (Arrival) ne zaman çekildi?

Bu akşam televizyonlarda yayınlanacak Geliş (Arrival) film i, bilim kurgu ile dramatik öğeleri bir araya getiren çarpıcı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Film, dünyaya aniden gelen uzaylılarla iletişim kurmakla görevlendirilen dilbilimci Dr. Louise Banks'in hikayesini konu alıyor ve izleyicilere zaman, dil ile gerçeklik üzerine düşündürücü bir deneyim sunuyor. İşte filmin oyuncu kadrosu…

Dünyanın 12 farklı noktasına gizemli uzay filoları iniş yapar. Günlerinden birinde üniversitede ders veren dil bilimci Dr. Louise Banks, derslerin iptal edildiğini öğrenir ve merak ederek televizyonu açar. Haberler, uzay filolarının kaynağının bilinmediğini ve bu durumun dünya genelinde paniğe yol açtığını bildirir. Uzaylı istilası korkusu, halk arasında büyük bir endişe yaratmıştır.

(Kaynak: Sosyal medya)

Ertesi gün üniversiteye giden Louise, kampüste kimseyi bulamayınca kendi odasına çekilir ve dinlenir. Çok geçmeden bir Amerikan askeri gelir ve Louise'e uzaylıların seslerini kaydettiği bir kaset dinletir. Bu deneyim, Louise'in olayın ciddiyetini kavramasını sağlar. Asker, onu uzaylılarla iletişim kurmak ve dillerini çözmek üzere görevlendirir.

Böylece Louise, gece vakti bir helikopterle Amerika'daki uzay filosunun yakınındaki askeri üste taşınır. Yanında fizikçi Ian Donnelly de vardır. İkili, filonun içine girerek uzaylılara insan dilini öğretmeye çalışacak, onların dilini öğrenmeye çabalayacak ve en önemlisi, "Bu dünyaya neden geldiniz?" sorusuna yanıt arayacaktır.