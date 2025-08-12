SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Yarışmadan erken elendi: Hayaline Oktay Kaynarca umut oldu

ATV’nin fenomen yarışması Milyoner’e katılan Başak Yıldırım, okul parası için geldiğini söyledi. Ama 4. soruda elendi. Sunucu Oktay Kaynarca, “160 bin TL’lik bursunu ben vereceğim.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025
Yarışmadan erken elendi: Hayaline Oktay Kaynarca umut oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kim Milyoner Olmak İster?'de, izleyicilerin yüreğine dokunan bir hikâye ekranlara geldi. Yarışmanın bu haftaki konuğu, özel bir üniversitede Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Başak Yıldırım (18) oldu.

ANNEDEN BÜYÜK DESTEK
İzmir Karşıyaka doğumlu olan genç kız, okuluna yüzde 50 bursla girdiğini ve eğitimine devam edebilmek için 160 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu anlattı. Maddi zorluklar yaşayan yarışmacı, annesi Öznil Hanım ile birlikte stüdyoya geldi. Annesi, kızına duyduğu güveni ve desteğini dile getirerek, "Her zaman yanındayım." sözleriyle moral verdi.

160 BİN TL'LİK YARDIM
Yarışmaya sakin ve kararlı başlayan Başak, ilk üç soruyu doğru yanıtlayarak 7 bin TL'lik baraj sorusuna ulaştı. Ancak matematik sorusuna yanlış cevap verince yarışmaya veda etti. Bunun üzerine programın sunucusu Oktay Kaynarca'dan anlamlı bir destek geldi.

Kaynarca, "Eğer bana izin verirsen, 160 bin lira ile ilgili ben sana burs vermek istiyorum." dedi. Ardından da "içinden geldiğini" söyledi. Ünlü sunucunun bu sözleri, hem seyircilerin hem de ekran başındakilerin yüreğini titretti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir’in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak
Rezan Epözdemir’in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine Erişim yasağı aldırdığı otelde tatil yaptı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan 80. yılında BM’ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu’ya sert tepki: İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan organize işler! 50 bin €’luk Mercedes şantajı, 150 bin $’lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada kolon kesildi şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...