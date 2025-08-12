Yarışmadan erken elendi: Hayaline Oktay Kaynarca umut oldu

Kim Milyoner Olmak İster?'de, izleyicilerin yüreğine dokunan bir hikâye ekranlara geldi. Yarışmanın bu haftaki konuğu, özel bir üniversitede Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Başak Yıldırım (18) oldu.

ANNEDEN BÜYÜK DESTEK

İzmir Karşıyaka doğumlu olan genç kız, okuluna yüzde 50 bursla girdiğini ve eğitimine devam edebilmek için 160 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu anlattı. Maddi zorluklar yaşayan yarışmacı, annesi Öznil Hanım ile birlikte stüdyoya geldi. Annesi, kızına duyduğu güveni ve desteğini dile getirerek, "Her zaman yanındayım." sözleriyle moral verdi.

160 BİN TL'LİK YARDIM

Yarışmaya sakin ve kararlı başlayan Başak, ilk üç soruyu doğru yanıtlayarak 7 bin TL'lik baraj sorusuna ulaştı. Ancak matematik sorusuna yanlış cevap verince yarışmaya veda etti. Bunun üzerine programın sunucusu Oktay Kaynarca'dan anlamlı bir destek geldi.

Kaynarca, "Eğer bana izin verirsen, 160 bin lira ile ilgili ben sana burs vermek istiyorum." dedi. Ardından da "içinden geldiğini" söyledi. Ünlü sunucunun bu sözleri, hem seyircilerin hem de ekran başındakilerin yüreğini titretti.