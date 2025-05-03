"Biz Bize" itiraflar!

2015'ten bu yana yayımladığı şarkılarla adından söz ettiren Nil Karataş, pop müzik tarzındaki yeni şarkısı "Maalesef" için çalışmalarını tamamladı. Söz ve bestesi Kutup Ata Tuncer'e, düzenlemesi ise Celil Yavuz'a ait olan şarkı, Nil Karataş'ın güçlü vokaliyle dinleyenin kalbine işliyor.



TAMER'DEN DUYGU YÜKLÜ ŞARKI

"Ayrılmayalım" ve "Kendime Yaşayacağım" şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı müzisyen Tamer Gürsoy, Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun söz ve müziğini yazdığı yepyeni bir şarkı ile yeniden dinleyicileriyle buluşuyor. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı "Yıkılsın Meyhaneler" tüm dijital platformlarda yerini aldı.



"NESHE"Lİ GÜNLER

Yeni şarkısı "Fallin" ile dünyanın dikkatini çeken Neshe, yeni sahne projesi için düğmeye bastı. Neshe, şimdi yıllardır hayalini kurduğu kültürlerarası sahne projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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