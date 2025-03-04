PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardelenler 5. bölümüyle izleyenleri ekran başına kitledi!

Kardelenler 5. bölümüyle dün akşam atv izleyicisiyle buluştu. Bir gecede hayatı değişen Korkmaz ailesinin yaşadıklarını anlatan yeni bölüm, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle izleyicinin beğenisini topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Kardelenler 5. bölümüyle izleyenleri ekran başına kitledi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gizem'in Aysel'i zehirlediği ortaya çıkar. Ferit ve Gizem arasındaki kavga büyür. Kardeşler Hicran'a yük olmamak için yetimhaneye geri dönerler. Yankı, tam zamanında Aysel'i hastaneye yetiştirir. Midesi yıkanan Aysel ölümden son anda kurtulur. Menekşe ise kızı Gizem'in bu suçunu örtbas eder.

Ancak Gizem'in bu hamlesi Yankı ile Aysel'in daha yakınlaşmasına neden olur. Altınları Kahraman'ın Çınar'a verdiği ortaya çıkar ama Hicran gelinini affetmez. Kahraman da evi terk eder. Mesleğine geri dönmek isteyen Arif, Koray'dan yardım ister. Ancak Koray ona hademelik teklif eder.

Yankı, Aysel' e romantik jestlerle çıkma teklifi eder. Çınar işportacılık yapar, Hicran ise bulaşıkçı olarak bir lokantada işe girer. Raci, Koray'dan kebapçının tadilat parasını ister. Ama olayların gerçek yüzünü Gülcan'a anlatmasından korkan Koray buna yanaşmaz.

Okulda Yankı ve Aysel'in çıkması olay olur. Gizem Parla'ya bunun kendi yüzünden olduğu, Aysel'i tarım ilacı ile zehirlediğini itiraf ederken Ferit duyar kavga çıkar. Koray gelir Gizem düşer ve suçu Ferit'e atar. Olay büyür Ferit Gizem'i kardeşini öldürmekle suçlar. Hicran ve ailesine daha fazla yük olmak istemeyen Aysel ve Ferit not bırakarak yetimhaneye dönme kararı alır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AB üyeliği için çok net mesaj: Türkiye’siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat
Trump-Zelenski tartışması sonrası Ukrayna’ya bir şok daha! ABD’den flaş karar
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?
Akçeli işler adrese teslim ihaleler! İBB Medya AŞ’nin bilgisayarlarına el kondu | Kurultaya uzanan şaibe... Murat Ongun bu işin neresinde?
Getir
Otobüs kullanıyordu milyoner oldu! Muğla’da filmleri aratmayan olay! Babası iş adamı çıktı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kur’an-ı Kerim bu ayda indi
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Gözü artık zirvede: Alex’i yakalayan En-Nesyri şimdi de Valencia’nın ensesinde! 8 gol daha atarsa rekor kıracak
Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMA’yı itekleyerek kaldırma görevi vermişti
İmralı’nın silah bırakma çağrısına Bakan Güler’den net açıklama: Temkinli akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır
AK Partili Ömer Çelik’ten Pazarlık yok taviz yok mesajı! Terörsüz Türkiye’ye sabotaj uyarısı: Bazı devletlere karşı teyakkuz halindeyiz
Papa’nın sağlık durumu nasıl? Vatikan açıkladı: İki kez akut solunum yetmezliği geçirdi
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı
Fırtına’nın hasreti dinmedi! Konyaspor - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır