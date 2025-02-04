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Canfeza'nın başı belada! Bir Gece Masalı yeni bölümü ile geceye damga vuracak

"Bir Gece Masalı" yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de atv’de. İşte yeni bölümün konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Canfeza’nın başı belada! Bir Gece Masalı yeni bölümü ile geceye damga vuracak

İÇİNDEKİLER

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    "Bir Gece Masalı"nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Mahir'den öğrendiği gerçekle çok öfkelenen ve kırılan Canfeza, ilişkilerine bir mola vermeye karar vererek Kürşat'ın evine gider.

    Mahir bir yandan kendini affettirmeye çalışırken bir yandan ailesinin sorunlarıyla baş etmek zorunda kalır. Sevde'nin hamileliğini öğrenen Efsane ortadan kaybolmuştur. Ferman büyük bir aşk acısının içine düşer ve Mahir'e sarılır.

    TUZAĞA DÜŞÜYOR
    Afet ise Sevde'yi de alarak sahte bir hocaya gider. Bu ziyaret Sevde'nin içine büyük bir kuşku tohumu düşürür. Canfeza ve Mahir arasında ipler gerilirken Canfeza'nın İnci'nin başına açtığı bir tuzağa düşmesi Mahir'i allak bullak eder.

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