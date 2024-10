Hangisi en iyi film yönetmen, kadın oyuncu, erkek oyuncu ve Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla hız kesmeden devam ediyor. Bu akşamki bölümde, yarışmacının karşılaştığı 100 bin ila 5 milyon TL değerindeki sorular izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kazanılan ödüller kadar yarışmacıların heyecanı da programa damga vurdu.

HANGİSİ EN İYİ FİLM YÖNETMEN, KADIN OYUNCU, ERKEK OYUNCU VE OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANMIŞ BİR FİLMDİR?

A- TİTANİK

B- KUZULARIN SESSİZLİĞİ

C- BABA

D- LEON: SEVGİNİN GÜCÜ

CEVAP: B

Sorunun cevabı "Kuzuların Sessizliği" (The Silence of the Lambs) filmidir. Bu film 1992 yılında Oscar ödüllerinde beş ana kategoride ödül kazanarak tarihe geçmiştir: En İyi Film, En İyi Yönetmen (Jonathan Demme), En İyi Kadın Oyuncu (Jodie Foster), En İyi Erkek Oyuncu (Anthony Hopkins) ve En İyi Uyarlama Senaryo. Bu başarı, sinema tarihinde sadece birkaç film tarafından elde edilmiştir.

Anthony Hopkins'in yalnızca 16 dakikalık performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanması ve Jodie Foster'ın Clarice Starling rolüyle ödül alması, filmi unutulmaz kılmıştır. Ayrıca, film korku ve gerilim türünde olup bu kadar çok büyük ödül kazanan nadir yapımlar arasında yer almaktadır.