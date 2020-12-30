ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bugün yaşanan gelişmelerle heyecanın dozu iyice artacak. Ertuğrul Bey'in vefatı üzerine obada yeni bir seçilecek ve o bey de Osman Gazi olacak. Dizideki olayların ardından tarihi detayları merak eden seyirciler ise Osman Gazi tarihte nasıl bey oldu sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Amcası Dündar Bey kimdir? Osman Bey nereleri fethetti? İşte bilgiler...

OSMAN GAZİ NASIL BEY OLDU?

Birçok tarihçinin anlaştığı görüşe göre, Kayı aşireti beyliği için beylik görevi değişmesi barışçıl olmamış ve beylik görevini üzerine alabilmek için Osman Gazi yakınları ile taht mücadelesi yapmıştır. Bu mücadelenin kimle yapıldığı ve nasıl geliştiği tartışmalı olup değişik tarihçiler değişik anlatımlarda bulunmaktadırlar.

İşte tarihte yer alan bilgiler;