Yayınlandığı günlere damgasını vuran ve milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşandı. Son bölümde Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu ve Alişar'ı infaz etti. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir!"

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?