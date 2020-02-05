Afili 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem'in yaptığı hamle ortalığı karıştırmaya başlıyor

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk'ta bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde mahkemenin verdiği boşanma kararı herkes için şaşkınlıkla karşılanıyor. Kerem ve Ayşe boşanma sonrası bu olay yaşanmamış gibi davranıyor. Aşk acısının üstesinden bu şekilde gelmeye ve birbirlerinden uzak durmaya çalışıyorlar. İzleyiciler bölümün ardından heyecanla Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayşe Kerem'in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe'ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir.