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  • 28.01.2020 23:36
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 23:36

155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır yeni düşmanlarıyla zorlu bir savaşa giriyor!

Bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümde Altan gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapmak için harekete geçiyor. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarıyor. İzleyiciler bölümün ardından 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 154. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşıyor ve onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana oluyor. Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar geliyor. Bölümün ardından izleyiciler EDHO 155. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.

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