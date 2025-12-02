PODCAST CANLI YAYIN

Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi: "Rezil bir hakem uygulaması"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1-1 berabere sonuçlandı. Berabere biten derbide hakem kararları tartışma konusu olurken spor yazarları konuyu köşelerine taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırırken Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Karşılaşmyı değerlendiren spor yazarları hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

AHMET ÇAKAR - HAKEM İKİNCİ YARI ÇOK KÖTÜYDÜ

Dün gece bir kez daha gördük ki futbolun adaleti yok. Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor.

Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok. Galatasaray'ın iki beki sorunluyken Kerem ve Nene koskoca bir sıfırdılar. En-Nesyri de öyle. Aslında Fenerbahçe'de kim vasat oynadı derseniz, vasat bile oynayan tek oyuncu yokken sahaya Jhon Duran çıktı.

Hatırlayın, Beşiktaş maçını Duran'ın son dakikalardaki çok tuhaf golüyle almıştı ama dün gece uzatmalarda bu sefer Duran'ın net bir kafası ile beraberlik geldi. Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor.

Dün gece maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur. Gelelim hakem Yasin Kol'a… İkinci yarı hiç beğenmedim. Çok fazla faul ve sarı kart hatası yaptı. O kadar ki verdiği iki sarı kart yanlış, en az 3 sarı kart daha vermesi lazımdı.

MUSTAFA ÇULCU - REZİL BİR HAKEM UYGULAMASI

Her iki takım da kontrollü ve güvenli oyunu tercih etti. Tedesco bu maça iyi hazırlanmamış... Korkunun derbiye faydası yok. Yasin Kol son 6 derbide 4 kez sahada. Maça basit temaslara fauller çalarak oyunu keserek başladı.

Semedo'ya gecikmeli ve avantaj sonrası Lemina'ya gösterdiği sarılar doğru. Sane'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Brown'a sarı göstermeliydi, göstermedi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Skriniar topu koluyla oynuyor, hakem görüyor ama işi ülke ikliminde klasik uygulama VAR'a bırakıyor. VAR müdahalesi doğru.

45+5'te Barış ile kaleci Ederson mücadelesi temiz, penaltı yok. Galatasaray kulübesine sözlü ikazı disiplin açısından ne kadar doğruysa devre arası kendisine itiraz eden Abdülkerim'e ve Fenerbahçeli idari menajere kart çıkarmaması o derece yanlıştı. 66'da hakem ne yaptı ne karar verdi anlayabilene aşk olsun!

Skriniar'ın Sara'ya hareketi net sarı (borderline) ama ne faul verdi ne sarı çıkardı. Fenerbahçe ayaktayken oyunu niye durdurduğu belli değil, sonra hakem atışı ile başlattı. İtiraza gelen Ederson'a sarı doğru. Maçı VAR'da Ali Şansalan yönetiyor. Muhtemelen APP için hakeme "oyunu durdur" dedi, rezil bir uygulama yaptılar. Yasin Kol'un performansı futbol iklimimize uygundu.

LKER YAĞCIOĞLU - BERABERLİK KÖTÜ OYUNU ÖRTMEZ

Fenerbahçe açısından beklentilerin çok yükseğe çıktığı 3 yıldır süren Okan Buruk hegemonyasına son verebilecek kazandığı takdirde de liderliğe yükselecek bir maçtı ama Fenerbahçe hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'da sol bekte ikinci kez forma giyen Kazımcan sağ bek stoper Sanchez ilerde yüzde 50 kapasite ile oynayan Osimhen aynı şekilde sakatlıktan çıkmış İlkay ve Lemina sahada yer alınca Fenerbahçe'de herkes maçın kolay geçeceğini düşündü. Ama tam tersi oldu.

Fenerbahçe'de o kadar çok oyuncu kötü oynadı ki kaleci Uğurcan hiç zorlanmadı desek yeridir. İleri üçlü Kerem, En Nesyri ve Nene sahada hiç yoktular. Aynı şekilde Galatasaray'ın orta sahasına üstünlük sağlamasını beklediğimiz İsmail, Asensio ve Alvarez de kötü oynayınca oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti ve Fenerbahçe hiç pozisyon üretemedi. Okan Buruk İlkay'ı Torreira'nın yanına alıp Sane'yi forvet arkası gibi oynattı. Osimhen, Skrinar ve Oosterwolde'ye baskı yapınca Fenerbahçe geriden oyun kuramadı ve tamamen uzun toplarla şansını denedi bunda da başarılı olamadı.

Tedesco ikinci yarıya başlarken Nene ve En Nesyri'yi çıkartıp Duran ve Oğuz'u alsa takım belki biraz daha erken reaksiyon gösterebilirdi. Hoca değişiklikleri geç yaptı. Fenerbahçe adına hayal kırıklığı Galatasaray adına da özgüvenin tavan yaptığı bir maç oldu. Son dakikalarda Duran'ın golüyle gelen beraberlik kötü oyunun asla üstünü örtemez ama son saniyelerde gelen gol takımı hayata döndürdü. Fenerbahçe bu maçtan dersler çıkarmalı.

EVREN TURHAN - İSTEDİĞİNİ ALAN GALATASARAY

Derbide kazanan çıkmadı. Okan hoca maçın başında çok doğru bir taktik sergiledi. Galatasaray çok üretken olmamasına rağmen topa hakimdi. Sarı-Kırmızılılar yaşadığı üretkenlik sorununa rağmen rakibine de pozisyon vermedi. Tedesco özellikle ilk yarıda daha korkak ve bekleyin bir takım tercih etti. Hiç ön alana çıkmadılar, pres yapmadılar. Üretkenlikleri yoktu.

Aseniso, Nene ve özellikle Kerem çok kötüydü. Hiçbir varlık gösteremedi. Galatasaray'da ise Sane ilk yarıda oyunda hiç yoktu. Barış yine oyunu zorladı ama Osimhen yalnız kaldı. Sane'nin şık golü sonrası Galatasaray maçta istediği oyunu oturttu. Ama kadroya baktığımızra oyuna hamle yapacak oyuncusu yoktu Okan hocanın. Onun için daha kontrollü olmayı tercih etti.

Fenerbahçe debir türlü Galatasaray'ın üzerine gidemedi. Fazla pozisyon da üretemedi. Duran toplar ve karombellerden pozisyon bulmaya çalıştılar. Zevkli bir derbi olmadı. Maçın hakkı da beraberlikti. 2. yarı Galatasaray çok çekildi. Torreira çok yoruldu. Lemina çık iyi oynadı. Galatasaray çok pozisyon vermedi ama yenilen golde Sara'nın hatası vardı.

Mesafe verdi Levent'e. Arda da Duran'ı tutamadı. Bu maç Galatasarayadına değil Fenerbahçe adına bir kayıptır. Sonuçta maçın kazananı yok ama Galatasaray için daha avantajlı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Son olarak maçın hakemi Yasin Kol da bütün taktir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı.

ONUR ÖZKAN - HALA EN İYİSİ GALATASARAY

Derbi öncesi çizilen resmin, ortadaki gerçeklere biraz uzak olduğunu ısrarla anlatmaya çalıştım. Fenerbahçe olduğundan çok daha iyi, Galatasaray ise çok daha kötü gösterildi. Eksikler olsa da Galatasaray'ın çok iyi odaklandığında nasıl bir takıma dönüştüğü, Okan Buruk'un pragmatist çözümlerle nasıl Kadıköy'de 3 kez kazandığı kolay unutuldu.

Maçın başlangıcı Fenerbahçe'yi net favori gösterenler için şaşırtıcı, benim adıma ise beklenti dahilindeydi. Orta alanda Sara, Torreira, İlkay üçlüsüyle oyunu kontrol eden, tempoyu istediği gibi ayarlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin oyunun içine girmesine hiç izin vermedi. Basit ama çok akıllı bir plandı bu. Atılan golle tamamen ipleri eline aldı Okan Buruk'un ekibi. Neredeyse hiç kale önü tehlikesi yaşamadı.

Fenerbahçe tempoyu yükseltemedi ve taraftar da bu şekilde maça dahil olamadı. İkinci yarıda risk alan rakibine karşı normal şartlarda Galatasaray'ın maçı koparacak golü bulabilirdi. Ancak İlkay'ın yorgunluğu, Osimhen'in yüzde 50 ile sahada olması ve kulübedeki kriz Okan Buruk'u mecburen skoru korumaya itti. Bunun sonucunda çok gömülen Galatasaray, Duran'ın golüne engel olamadı.

Sonuçta kimse skora çok sevinmedi ama kimse de üzülmedi. Dün bir resim çıktı Kadıköy'de ortaya... Eksikler olmasa, Osimhen yüzde yüz hazır sahaya çıksa Galatasaray net bir galibiyetle 3 puanı alırdı. Fenerbahçe ciddi gelişim içinde... Tedesco büyük bir saygıyı hak ediyor. Bugünkü mücadele üst seviyeydi. Ancak Avrupa öncesi-sonrası krizler yaşasa da, zaman zaman sallansa da hâlâ ligin en iyi takımı Galatasaray.

MURAT ÖZBOSTAN - 29 MİLYAR TL'LİK İKİ TAKIMDAN FUTBOL RESİTALİ

Maçın sonucuna dair tahmin hem A Spor'da hem de sokakta çok sorulmuş ve tahmininiz ne denmişti!.. Ben de "Berabere biter" diye yanıt vermiştim.. Hem Tedesco hem de Okan Buruk rahat bir uyku uyumuştur.. İki teknik adam da "Bu sonuca sevinmedik" deseler inanmam!.. Zirvede değişen bir şey olmadı.. Şimdi biraz Beşiktaş kafasını taşlara vursun.. O maçları kaybetmese bugün yarışın tam içinde, kalbinde olurdu.. Hâlâ bir şey kaybetmedi!..

Siyah beyazlı takım biraz iç huzuru bulsa bu yolculukta trene biner.. Trabzonspor sağlam adımlarla geliyor.. Fark Galatasaray ile 2'ye indi.. Bordo-mavililer bu sonuca en çok sevinen takım olmuştur.. Bu yarışta sadece Galatasaray ve Fenerbahçe olmaz artık!.. Maça gelirsek kötü bir maçtı.. Doyurucu değildi.. Kadrolar oyunun hakkını vermedi.. Galibiyeti hak eden taraf yoktu.. Kısır bir derbiydi..

Fenerbahçe'ye bakarsak.. Kim iyi oynadı? Yanıtı yok.. Duran'ın golü var işte.. Skoru tayin etti, Fenerbahçe'yi kurtardı.. Galatasaray'da Sane'nin nefis golü vardı.. Çok çalıştı.. Sane, Galatasaray'daki en farklı adamdı.. Ya diğerleri.. Yok.. Birer puanı hak ettiler.. İşte 29 milyar TL'lik derbinin özeti buydu.. Bize hiçbir şey sunmadılar.. Vasat altı bir derbiydi..

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye deseler ki 1-1 maç bitecek.. Vallahi kabul ederlerdi!.. G.Saray lider geldi, lider döndü.. F.Bahçe de G.Saray'a bu kez Kadıköy'de yenilmedi.. Hepsi bu! Ve Yasin Kol, maçın ağırlığını kaldıramadı. Buna da şaşırmadık! Bu arada kendini bilmez bir insanın attığı çakmak, Kazımcan'ı kör edebilirdi. Bu kişinin tespit edilip, 6222'den neyse cezasının verilmesi önemlidir.