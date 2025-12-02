Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi: "Rezil bir hakem uygulaması"

EVREN TURHAN - İSTEDİĞİNİ ALAN GALATASARAY

Derbide kazanan çıkmadı. Okan hoca maçın başında çok doğru bir taktik sergiledi. Galatasaray çok üretken olmamasına rağmen topa hakimdi. Sarı-Kırmızılılar yaşadığı üretkenlik sorununa rağmen rakibine de pozisyon vermedi. Tedesco özellikle ilk yarıda daha korkak ve bekleyin bir takım tercih etti. Hiç ön alana çıkmadılar, pres yapmadılar. Üretkenlikleri yoktu.

Aseniso, Nene ve özellikle Kerem çok kötüydü. Hiçbir varlık gösteremedi. Galatasaray'da ise Sane ilk yarıda oyunda hiç yoktu. Barış yine oyunu zorladı ama Osimhen yalnız kaldı. Sane'nin şık golü sonrası Galatasaray maçta istediği oyunu oturttu. Ama kadroya baktığımızra oyuna hamle yapacak oyuncusu yoktu Okan hocanın. Onun için daha kontrollü olmayı tercih etti.