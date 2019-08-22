Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Hercai'nin yeni sezon tarihi belli oldu. 12'inci bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Hercai 2. sezon fragmanı...

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümüyle yeniden izleyiciye merhaba diyecek olan dizinin hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Atv'nin resmi internet siresinde yer alan bilgiye göre, Hercai'nin 2. sezonu 30 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

İşte Hercai 2. sezon fragmanı;

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.