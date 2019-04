Game Of Thrones 8. sezon 2. bölüm için geri sayım başladı. Game Of Thrones'un resmi kanalı HBO, dizinin yeni sezon bölüm tarihlerini yayınladı. 16 Nisan'da 8. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Game Of Thrones, yeni sezon 2. bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu sezon yayınlanacak bölümlerle final yapılacak ve Game Of Thrones izleyicisine veda edecek. Peki, Game Of Thrones 8. sezon 2. bölüm ne zaman, saat kaçta? Game Of Thrones yeni sezon toplam kaç bölüm? Game Of Thrones hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte Game Of Thrones hakkında merak edilenler...

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Game Of Thrones'un 8. sezon 2. bölümü Türkiye'de 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayacak gece saat 04.00'te yayınlanacak. Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak dizinin tekrarı ise 21 Nisan akşamında izleyiciyle paylaşılacak.

Game Of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanı;

GAME OF THRONES YENİ SEZON KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

HBO'dan yapılan açıklamaya göre, Game Of Thrones'un 8. sezonu 6 bölümden oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES 8. SEZON NASIL İZLENİR?

Game Of Thrones'u izlemek isteyen seyirciler, hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Hemen belirtelim ki, Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor.

Dizi, ABD ile aynı anda, her Pazartesi saat 04.00'te, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.