Bir Zamanlar Çukurova Perşembe 4. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölümüyle izleyenleri ağlatmış ve bu hafta yayınlanacak olan 4. yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlanmıştı. Ekranlara hızlı bir giriş yapan dizi Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe olduğu gibi bu akşam da saat 20:00'da Atv ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm 2. fragman fragman izle...