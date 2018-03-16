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Yol Durumu
  1. Diriliş'te büyük sürpriz
  2. EDHO yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV'de

bu akşam 20:00'de 'de

Cemal'in Servet'le iş birliği yaparak Demirhan'ı Fatma'dan çaldığı ortaya çıkar. Fazıl, Cemal'e karşı çok öfkelidir. Cemal'i evden kovar. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de....

Aşk ve Mavi bu akşam 20:00de ATVde

"Cemal ile Servet, yengemin bebeğini çalmışlar!"

Cemal'in Servet'le iş birliği yaparak Demirhan'ı Fatma'dan çaldığı ortaya çıkar. Fazıl, Cemal'e karşı çok öfkelidir. Cemal'i evden kovar. Cemal'in bebeği çalması Mavi ve Ali'nin arasını da açar. Mavi, eve dönmekten vazgeçer. Fatma, bebeğine kavuştuğu için çok mutludur. Ama bu mutluluk uzun sürmez. Safiye, Demirhan'ı geri alabilmek için bir plan yapar.


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  • 16 Mart 2018, Cuma 18:22
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